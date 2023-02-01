Москалькова рассказала, как Украина саботирует обмен военнопленными

Москалькова: Украина умышленно затягивает процесс обмена военнопленными

Украина срывает процесс обмена военнопленными, заявила Татьяна Москалькова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина умышленно саботирует обмен военнопленными с Россией, использует двойные стандарты, что затягивает данный процесс. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Процесс обмена военнопленными с украинской стороной идет не так, как бы хотелось. Многих украинских парней, преимущественно рядовых и сержантов, уже более 10 месяцев Киев вычеркивает из списков на обмен. <…> Простые военнослужащие им малоинтересны. Конечно, это снижает эффективность обменов», — написала Татьяна Москалькова в своем telegram-канале.

Она отметила, что многих украинских военнопленных на родине умышленно записывает в число без вести пропавших. Акцент в ходе обмена, по ее словам, чаще всего отдается только медийным личностям. В связи с этим, отмечает Москалькова, в Россию не могут из плена вернуться российские солдаты, причем среди них есть и тяжелораненные. Уполномоченный по правам человека делает вывод, что Украина умышленно затягивает процесс обмена между пленными, чтобы не возвращать российских солдат.

Ранее сообщалось, что Украина периодически срывает процесс обмена военнопленными. Ууполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике (ЛНР) Виктория Сердюкова заявила, что Киев откладывает даты проведения обмена и вносит изменения в списки.

Россия проводит спецоперацию на территории Украины с цель защиты мирного населения Донбасса. С начала СВО страны проводят обмен военнопленными.