Пригожин назвал главную слабость ЧВК «Вагнер» на Украине

Пригожин: для ЧВК «Вагнер» страшны коррупция и бюрократия
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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, армия, стрельба, полигон, штурмовик, stock, сбойка
В ЧВК считают, что их не сможет уничтожить враг Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов.

Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.

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Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов. Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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