Пригожин назвал главную слабость ЧВК «Вагнер» на Украине

Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов.
Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.
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Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов. Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.