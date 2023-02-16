Пригожин назвал главную слабость ЧВК «Вагнер» на Украине

Пригожин: для ЧВК «Вагнер» страшны коррупция и бюрократия

16 февраля 2023 в 22:20 Размер текста - 17 +

В ЧВК считают, что их не сможет уничтожить враг Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина . Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов. Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.

Для ЧВК «Вагнер» дефицит патронов не так страшен, как коррупция и бюрократия. Об этом рассказал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Спасибо [военкору] Жене Поддубному за честность и откровенность. В любом случае с боеприпасами или нет, враг нас уничтожить не сможет. А вот коррупционеры и бюрократы могут поставить крест даже на ЧВК „Вагнер“», — передает пресс-служба Пригожина. Так он прокомментировал заявление Поддубного, что у бойцов «Вагнера» не так много боеприпасов. Бойцы «Вагнер» участвуют в спецоперации на Украине. Они участвуют в боях в Соледаре и Бахмуте (Артемовск). Пригожин считает, что Бахмут могут окружить уже в марту-апрелю.