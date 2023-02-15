Боец группы «Вагнер» доложил о больших потерях ВСУ в районе Соледара

Боец группы «Вагнер»: потери ВСУ в Соледаре в семь раз превысили потери России

16 февраля 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

В Соледаре потери ВСУ в семь раз превысили потери ВС РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери ВСУ в Соледаре в семь раз больше, чем у ВС РФ. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос». «Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — сказал командовавший штурмом в Соледаре, его слова передает РИА Новости. Ранее в Минобороны сообщали, что за сентябрь 2022 года в зоне СВО погибло 5937 российских бойцов. Украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих. Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывать число погибших солдат на спецоперации. По его мнению, это поможет избежать манипуляции со стороны политиков.

Потери ВСУ в Соледаре в семь раз больше, чем у ВС РФ. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер», Герой России Антон Елизаров с позывным «Лотос». «Соотношение потерь, получается, наверное, один к шести, один к семи. Со стороны противника — семь к одному нашему», — сказал командовавший штурмом в Соледаре, его слова передает РИА Новости. Ранее в Минобороны сообщали, что за сентябрь 2022 года в зоне СВО погибло 5937 российских бойцов. Украинская сторона потеряла более 100 000 военнослужащих. Полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин заявил, что ВСУ теряют до 80% личного состава роты за бой на напряженных участках фронта. Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывать число погибших солдат на спецоперации. По его мнению, это поможет избежать манипуляции со стороны политиков.