Пермские спасатели провели учения после серии взрывов газа в домах России

Спасатели отработали хорошо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Спасатели пермского ГУ МЧС провели отработали действия при взрыве газа с последующим обрушением дома. Сценарий учений был схож с реальными ситуациями, которые произошли за последние месяцы в Тульской области и Новосибирске.

«Согласно тактическому замыслу проведения учения, произошел взрыв бытового газа в жилом доме на ул. Энергетиков в г. Добрянка, в результате которого произошло частичное обрушение подъезда жилого дома», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Учение проводилось под руководством замглавы ведомства Дениса Говорова и первого замглавы администрации Добрянского городского округа Николая Поздеева.

По итогам, как утверждают в МЧС, спасатели и чиновники с задачами справились. Как ранее рассказывало URA.RU, в городах России в последние месяцы произошло несколько крупных ЧП, связанных со взрывом газа. В Новосибирске трагедия произошла 9 февраля, погибли 14 человек. В Тульской области газовый баллон взорвался 7 февраля, погибли 7 человек.