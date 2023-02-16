16 февраля 2023

Пермские спасатели провели учения после серии взрывов газа в домах России

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Спасатели отработали хорошо Фото:

Спасатели пермского ГУ МЧС провели отработали действия при взрыве газа с последующим обрушением дома. Сценарий учений был схож с реальными ситуациями, которые произошли за последние месяцы в Тульской области и Новосибирске.

«Согласно тактическому замыслу проведения учения, произошел взрыв бытового газа в жилом доме на ул. Энергетиков в г. Добрянка, в результате которого произошло частичное обрушение подъезда жилого дома», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Учение проводилось под руководством замглавы ведомства Дениса Говорова и первого замглавы администрации Добрянского городского округа Николая Поздеева.

По итогам, как утверждают в МЧС, спасатели и чиновники с задачами справились. Как ранее рассказывало URA.RU, в городах России в последние месяцы произошло несколько крупных ЧП, связанных со взрывом газа. В Новосибирске трагедия произошла 9 февраля, погибли 14 человек. В Тульской области газовый баллон взорвался 7 февраля, погибли 7 человек.

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Спасатели пермского ГУ МЧС провели отработали действия при взрыве газа с последующим обрушением дома. Сценарий учений был схож с реальными ситуациями, которые произошли за последние месяцы в Тульской области и Новосибирске. «Согласно тактическому замыслу проведения учения, произошел взрыв бытового газа в жилом доме на ул. Энергетиков в г. Добрянка, в результате которого произошло частичное обрушение подъезда жилого дома», — сообщается на сайте ГУ МЧС по Пермскому краю. Учение проводилось под руководством замглавы ведомства Дениса Говорова и первого замглавы администрации Добрянского городского округа Николая Поздеева. По итогам, как утверждают в МЧС, спасатели и чиновники с задачами справились. Как ранее рассказывало URA.RU, в городах России в последние месяцы произошло несколько крупных ЧП, связанных со взрывом газа. В Новосибирске трагедия произошла 9 февраля, погибли 14 человек. В Тульской области газовый баллон взорвался 7 февраля, погибли 7 человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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