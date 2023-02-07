Что известно о взрыве газа в Ефремове

07 февраля 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

После взрыва дома в Ефремове пять человек удалось спасти, двое остаются под завалами, сообщают в МЧС Фото: Илья Московец © URA.RU В многоквартирном доме в Ефремове (Тульская область) произошел взрыв газового баллона. URA.RU приводит основные события с инцидента к этому часу. Примерно к 17:20 (по Мск) прошли первые сообщения об обрушении подъезда в пятиэтажном доме в городе Ефремове, Тульской области. В качестве причины назвали взрыв газа в одной из квартир.

Спустя несколько минут после первых сообщений стало известно о двух погибших. К 17:30 (по Мск) число погибших при взрыве в тульской пятиэтажке возросло до четырех человек. Спустя еще несколько минут стало известно еще об одном погибшем. Всего в ходе взрыва сообщается о пяти погибших на данный момент.

В то же время по данным МЧС, погибли четверо. Пять человек спасено, двое остаются под завалами.

По словам пресс-службы прокуратуры Тульской области, на место происшествия прибыл главный прокурор региона Александр Грицаенко. Он координирует работу оперативных и спасательных служб. Также местные СМИ уточняют, что к ликвидации последствий взрыва привлечены службы экстренного реагирования и специальная техника. Начата проверка.

Уточняется, что взрывной волной зацепило детский сад, который расположен по соседству. От взрыва выбило окно, а также обвалилась штукатурка. Из детей никто не пострадал.

Семь квартир полностью разрушены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.

По данным telegram-канала 112, из-под завала удалось спасти несколько детей. По их информации, среди спасенных был и трехлетний малыш, у него сотрясение мозга.

Спустя примерно час после инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По данным МЧС, на месте происшествия работают 42 человека. Также задействовано 12 единиц техники.

Дом, где произошел взрыв газа, построили в 1968 году. Как сообщает Daily Storm. Износ здания составлял 48%. Последний раз проверка дома проходила в 2016 году. Ранее URA.RU сообщало о том, что число погибших возросло до пяти человек. В настоящий момент по официальной информации МЧС, погибших — четверо.

В многоквартирном доме в Ефремове (Тульская область) произошел взрыв газового баллона. URA.RU приводит основные события с инцидента к этому часу. Ранее URA.RU сообщало о том, что число погибших возросло до пяти человек. В настоящий момент по официальной информации МЧС, погибших — четверо.