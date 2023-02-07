Что известно о взрыве газа в Ефремове

После взрыва дома в Ефремове пять человек удалось спасти, двое остаются под завалами, сообщают в МЧС
В многоквартирном доме в Ефремове (Тульская область) произошел взрыв газового баллона. URA.RU приводит основные события с инцидента к этому часу.
- Примерно к 17:20 (по Мск) прошли первые сообщения об обрушении подъезда в пятиэтажном доме в городе Ефремове, Тульской области. В качестве причины назвали взрыв газа в одной из квартир.
- Спустя несколько минут после первых сообщений стало известно о двух погибших. К 17:30 (по Мск) число погибших при взрыве в тульской пятиэтажке возросло до четырех человек. Спустя еще несколько минут стало известно еще об одном погибшем. Всего в ходе взрыва сообщается о пяти погибших на данный момент.
- В то же время по данным МЧС, погибли четверо. Пять человек спасено, двое остаются под завалами.
- По словам пресс-службы прокуратуры Тульской области, на место происшествия прибыл главный прокурор региона Александр Грицаенко. Он координирует работу оперативных и спасательных служб. Также местные СМИ уточняют, что к ликвидации последствий взрыва привлечены службы экстренного реагирования и специальная техника. Начата проверка.
- Уточняется, что взрывной волной зацепило детский сад, который расположен по соседству. От взрыва выбило окно, а также обвалилась штукатурка. Из детей никто не пострадал.
- Семь квартир полностью разрушены. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
- По данным telegram-канала 112, из-под завала удалось спасти несколько детей. По их информации, среди спасенных был и трехлетний малыш, у него сотрясение мозга.
- Спустя примерно час после инцидента было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
- По данным МЧС, на месте происшествия работают 42 человека. Также задействовано 12 единиц техники.
- Дом, где произошел взрыв газа, построили в 1968 году. Как сообщает Daily Storm. Износ здания составлял 48%. Последний раз проверка дома проходила в 2016 году.
Ранее URA.RU сообщало о том, что число погибших возросло до пяти человек. В настоящий момент по официальной информации МЧС, погибших — четверо.
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