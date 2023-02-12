Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло

Взрыв произошел в подъезде жилого дома (архивное фото)
новость из сюжетаВзрыв газа в Новосибирске
По последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибло 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.
«Четырнадцать человек погибли», — сказал губернатор. Его слова приводит ТАСС.
Взрыв газа в жилом доме Новосибирска произошел 9 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, пишет RT. Суд арестовал двух обвиняемых во взрыве газа.
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