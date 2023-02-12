12 февраля 2023

Число погибших после взрыва газа в Новосибирске выросло

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Набережные Челны, взрыв газа в доме. Набережные Челны, взрыв газа, последствия взрыва, набережные челны
Взрыв произошел в подъезде жилого дома (архивное фото) Фото:
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Взрыв газа в Новосибирске

По последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибло 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«Четырнадцать человек погибли», — сказал губернатор. Его слова приводит ТАСС.

Взрыв газа в жилом доме Новосибирска произошел 9 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, пишет RT. Суд арестовал двух обвиняемых во взрыве газа.

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По последним данным, в результате взрыва газа в жилом доме в Новосибирске погибло 14 человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников. «Четырнадцать человек погибли», — сказал губернатор. Его слова приводит ТАСС. Взрыв газа в жилом доме Новосибирска произошел 9 февраля, сообщает «Национальная служба новостей». Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, пишет RT. Суд арестовал двух обвиняемых во взрыве газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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