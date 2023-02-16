Суды обязали пермские власти субсидировать бизнесменов из других регионов

Суды трех инстанций признали незаконным постановление правительства Пермского края о предоставлении субсидий бизнесменам, которые занимаются пригородными водными перевозками. В документе имелось требование к юрлицам и ИП об обязательной регистрации на территории Прикамья, но Уральская транспортная прокуратура сочла это ограничение неправомерным.
«Нормативно-правовой акт устанавливал перевозчикам дополнительные требования о регистрации в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя) и его постановку на учет в налоговом органе только на территории Пермского края. При этом в качестве налогоплательщика предприниматель должен состоять не менее одного года», — говорится в telegram-канале прокуратуры.
По мнению ведомства, постановление правительства ограничивало число претендентов на получение субсидий. С прокуратурой согласились суды первой, апелляционной и кассационной инстанций. В итоге власти внесли изменение в свой документ.
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