В полиции не располагают не располагают информацией о проверке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Люди в масках и с автоматами окружили мечеть на улице Репина в Екатеринбурге. Горожане не могут покинуть территория, некоторых из них задерживают и уводят в полицейские автобусы.

«Собравшиеся говорят, что проходит проверка документов. Силовики в балаклавах не дают выйти собравшимся. Люди в форме окружали мужчин, когда те совершали молитву», — сообщает telegram-канал «Екатеринбург ЧП».

Судя по видео, на кадры попали бойцы отряда спецназа «Гром», которые сотрудничают с полицейскими во время рейдов. URA.RU обратилось в пресс-группу УМВД по Екатеринбурге. Там сообщили, что не располагают информацией о проверке. По информации источника, силовики проверяли данные о возможном нахождении на территории мечети нарушителей. Нескольких человек в ходе проверки отвели в автобус.

URA.RU обратилось к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых. «Это плановое профилактическое мероприятие. Оно проводится с участием не только сотрудников полиции, но и коллег их других правоохранительных структур. Об итогах рейда пока говорить преждевременно, он еще не завершен. У ряда граждан, находившихся на территории проверяемого объекта, устанавливаются личностные данные, а также правомерность нахождения на территории нашей страны и Свердловской области в частности», — отметил полковник Горелых. Об итогах руководитель пресс-службы пообещал проинформировать дополнительно.