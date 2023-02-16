В Кургане назвали имя лучшего судьи года

На ежегодном совещании судей Курганской области были оглашены итоги профессионального мастерства, на котором назвали лучший районный суд и судей минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского областного суда.
«Районным судом года» признан Варгашинский районный суд Курганской области (председатель — Катиркин Владимир Борисович); «Судьей года» признан Бузаев Сергей Валерьевич, заместитель председателя Шадринского районного суда», — огласили итоги конкурса в областном суде. Также лучшим мировым судьей стала Светлана Мамонтова из Каргапольского судебного участка №7.
Во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей за работы в 2022 году, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить.
Ранее URA.RU сообщало, что курганские VIP съехались в областной суд. Это произошло после назначения Андрея Роота председателем суда.
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