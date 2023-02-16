В Кургане назвали имя лучшего судьи года

В Кургане определили лучшего среди судей

17 февраля 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

В Кургане назвали лучшего судью области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На ежегодном совещании судей Курганской области были оглашены итоги профессионального мастерства, на котором назвали лучший районный суд и судей минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского областного суда. «Районным судом года» признан Варгашинский районный суд Курганской области (председатель — Катиркин Владимир Борисович); «Судьей года» признан Бузаев Сергей Валерьевич, заместитель председателя Шадринского районного суда», — огласили итоги конкурса в областном суде. Также лучшим мировым судьей стала Светлана Мамонтова из Каргапольского судебного участка №7. Во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей за работы в 2022 году, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить. Ранее URA.RU сообщало, что курганские VIP съехались в областной суд. Это произошло после назначения Андрея Роота председателем суда.

На ежегодном совещании судей Курганской области были оглашены итоги профессионального мастерства, на котором назвали лучший районный суд и судей минувшего года. Об этом сообщили в пресс-службе Курганского областного суда. «Районным судом года» признан Варгашинский районный суд Курганской области (председатель — Катиркин Владимир Борисович); «Судьей года» признан Бузаев Сергей Валерьевич, заместитель председателя Шадринского районного суда», — огласили итоги конкурса в областном суде. Также лучшим мировым судьей стала Светлана Мамонтова из Каргапольского судебного участка №7. Во время совещания основной доклад об итогах работы судов представил председатель областного суда Андрей Роот. Он поблагодарил судей за работы в 2022 году, также отметил выявленные недостатки и призвал коллег их исправить. Ранее URA.RU сообщало, что курганские VIP съехались в областной суд. Это произошло после назначения Андрея Роота председателем суда.