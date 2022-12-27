Курганские VIP съехались в областной суд

28 декабря 2022 в 17:15 Размер текста - 17 +

В Кургане Андрею Рооту вручили удостоверение председателя облсуда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первые лица региона и руководители силовых ведомств Курганской области приехали в областной суд, чтобы поздравить нового председателя Андрей Роота с назначением. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры близкие к политикам. «Сегодня главный федеральный инспектор Курганской области Артем Пушкин вручает Рооту удостоверение председателя. Его прибыли поздравить высокопоставленные чиновники правительства и руководитель силовых ведомств», — передают инсайдеры. В пресс-службе областного суда URA.RU подтвердили, что Рооту вручено удостоверение председателя. Ранее URA.RU писало, что Президент Владимир Путин назначил председателя Курганского облсуда Андрея Роота. До этого он был избран членом Совета судей России.

Первые лица региона и руководители силовых ведомств Курганской области приехали в областной суд, чтобы поздравить нового председателя Андрей Роота с назначением. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры близкие к политикам. «Сегодня главный федеральный инспектор Курганской области Артем Пушкин вручает Рооту удостоверение председателя. Его прибыли поздравить высокопоставленные чиновники правительства и руководитель силовых ведомств», — передают инсайдеры. В пресс-службе областного суда URA.RU подтвердили, что Рооту вручено удостоверение председателя. Ранее URA.RU писало, что Президент Владимир Путин назначил председателя Курганского облсуда Андрея Роота. До этого он был избран членом Совета судей России.