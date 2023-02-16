В ХМАО эвакуировали дом из-за сообщения о человеке с гранатой

17 февраля 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске эвакуировали дом из-за сообщения о человеке с гранатой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нижневартовске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о том, что у соседа граната. Но по предварительным данным они там пили вместе и один на другого сообщил. Там скорее всего: либо не подтвердится, либо там будет муляж, либо просто зажигалка», — сказал источник. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что сотрудники полиции проникли в квартиру и ожидают прибытия взрывотехников. На данный момент предмет не обнаружен. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.

В Нижневартовске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах. «Поступило сообщение о том, что у соседа граната. Но по предварительным данным они там пили вместе и один на другого сообщил. Там скорее всего: либо не подтвердится, либо там будет муляж, либо просто зажигалка», — сказал источник. В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что сотрудники полиции проникли в квартиру и ожидают прибытия взрывотехников. На данный момент предмет не обнаружен. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.