В ХМАО эвакуировали дом из-за сообщения о человеке с гранатой

В Нижневартовске эвакуировали жителей многоквартирного дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
«Поступило сообщение о том, что у соседа граната. Но по предварительным данным они там пили вместе и один на другого сообщил. Там скорее всего: либо не подтвердится, либо там будет муляж, либо просто зажигалка», — сказал источник.
В единой дежурно-диспетчерской службе сообщили, что сотрудники полиции проникли в квартиру и ожидают прибытия взрывотехников. На данный момент предмет не обнаружен. В пресс-службу УМВД по ХМАО был направлен запрос. На момент публикации ответ на него не поступил.
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