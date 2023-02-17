В Нижневартовске продают недостроенный профилакторий по цене квартиры в Москве

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу собственность обанкротившейся строительной фирмы — недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. На площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве указана начальная цена выставленного на торги строения: она составляет более 18 млн. Согласно сервису объявлений «Домклик», это стоимость небольшой квартиры на окраине Москвы.
«Незавершенный строительством объект (профилакторий) включает общественный и спальный корпуса. Вместе со строением передается право пользования прилегающим земельным участком на условиях аренды», — указано в документах.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу база отдыха на берегу озера. Продавец просит за объект 20 млн рублей.
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