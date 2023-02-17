17 февраля 2023
16 февраля 2023

В Нижневартовске продают недостроенный профилакторий по цене квартиры в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО продают недостроенный профилакторий на берегу озера Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу собственность обанкротившейся строительной фирмы — недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. На площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве указана начальная цена выставленного на торги строения: она составляет более 18 млн. Согласно сервису объявлений «Домклик», это стоимость небольшой квартиры на окраине Москвы.

«Незавершенный строительством объект (профилакторий) включает общественный и спальный корпуса. Вместе со строением передается право пользования прилегающим земельным участком на условиях аренды», — указано в документах.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу база отдыха на берегу озера. Продавец просит за объект 20 млн рублей.

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В Нижневартовске (ХМАО) выставили на продажу собственность обанкротившейся строительной фирмы — недостроенный профилакторий на берегу Комсомольского озера. На площадке Единого федерального реестра сведений о банкротстве указана начальная цена выставленного на торги строения: она составляет более 18 млн. Согласно сервису объявлений «Домклик», это стоимость небольшой квартиры на окраине Москвы. «Незавершенный строительством объект (профилакторий) включает общественный и спальный корпуса. Вместе со строением передается право пользования прилегающим земельным участком на условиях аренды», — указано в документах. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу база отдыха на берегу озера. Продавец просит за объект 20 млн рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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