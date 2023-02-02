В Сургутском районе ХМАО продается база отдыха на берегу озера

База востребована у рыбаков, уточняет продавец (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу база отдыха на берегу озера. Стоимость объекта — 20 млн рублей, сообщается на сайте Avito.

«Продается готовый бизнес — база отдыха с наработанной клиентской базой. Она расположена в живописном месте на берегу озера-карьера с выходом на реку Обь, особо ценится любителями рыбалки, так как круглый год ловится рыба», — указано в объявлении. База находится в районе деревни Сайгатина.

Продавец уточняет, что на территории есть баня, дом для персонала, шатер, площадка для волейбола и три отапливаемых гостевых домика. В одном из них расположен банкетный зал и бильярдная зона. На объекте имеется собственная электроподстанция. К базе ведет асфальтированная дорога.

Ранее URA.RU рассказывало, что выставленная на продажу база отдыха в Сургутском районе на берегу реки Тромъеган подорожала на один млн рублей. Владелец объявления пояснил, что изначально продавал объект за девять млн рублей, но снижал цену до восьми миллионов.

На территории есть баня, дом для персонала, шатер, площадка для волейбола и три отапливаемых гостевых домика avito.ru

На базе можно отдыхать круглый год avito.ru