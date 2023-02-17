В Испании испугались отправки своих солдат на Украину

Министр по социальным правам Испании Беллара: нет гарантий, что испанских солдат не отправят в зону СВО

17 февраля 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Ионе Беллара обеспокоена тем, что испанских солдат отправят в зону СВО Фото: Министерство Обороны Испании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации, несмотря на то, что власти страны говорят обратное. Такое заявление сделала министр по социальным правам Испании Ионе Беларра. «Сегодня (власти Испании) нам говорят, что никогда не будет испанских солдат, воюющих на Украине, или американских солдат, летающих на боевых самолетах. У нас нет гарантии, что они не откажутся от своего слова», — сказала Ионе Беларра. Ее слова приводит испанская газета El País . После начала спецоперации на Украину начали отправляться иностранные военные под видом ЧВК и наемников. Так, стало известно, что Польша готовится отправить на Украину до 40 тысяч военных под чужим флагом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Также сообщалось, что Пентагон подтвердил присутствие в зоне СВО американских бойцов.

Нет никаких гарантий, что испанские солдаты не отправятся воевать в зону спецоперации, несмотря на то, что власти страны говорят обратное. Такое заявление сделала министр по социальным правам Испании Ионе Беларра. «Сегодня (власти Испании) нам говорят, что никогда не будет испанских солдат, воюющих на Украине, или американских солдат, летающих на боевых самолетах. У нас нет гарантии, что они не откажутся от своего слова», — сказала Ионе Беларра. Ее слова приводит испанская газета El País. После начала спецоперации на Украину начали отправляться иностранные военные под видом ЧВК и наемников. Так, стало известно, что Польша готовится отправить на Украину до 40 тысяч военных под чужим флагом. Об этом заявил военный эксперт Алексей Леонков. Также сообщалось, что Пентагон подтвердил присутствие в зоне СВО американских бойцов.