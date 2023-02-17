Reuters: США выдвинули ультиматум компаниям, сотрудничающим с Россией в обход санкций

18 февраля 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

В Вашингтоне считают, что мировые компании саботируют санкционную политику США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. Они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживать российскую экономику. Если они сохранят такой подход, то в итоге будут лишены доступа к западным рынкам. Такое заявление сделал замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо. «Вы можете продолжать делать то, что пойдет на пользу России и оказывать ей материальную поддержку. Но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, к экономике США, к экономике Великобритании — это ваш выбор. Мы готовы предпринять [решительные] действия», — пояснил Уолли Адейемо в беседе с агентством Reuters . Адейемо подчеркнул, что борьба с уклонением от санкций будет в значительной степени сосредоточена на промышленных товарах, строительстве и предметах двойного назначения. По его словам, Вашингтон собирается обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет обнаружено, что они так или иначе сотрудничают с Россией. Новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждает, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Об этом ранее заявлял сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. После начала спецоперации на Украине западные державы усилил санкционное давление на Россию. В след за этим из РФ начали уходить иностранные компании. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционная политика Запада провалилась. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. Они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживать российскую экономику. Если они сохранят такой подход, то в итоге будут лишены доступа к западным рынкам. Такое заявление сделал замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо. «Вы можете продолжать делать то, что пойдет на пользу России и оказывать ей материальную поддержку. Но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, к экономике США, к экономике Великобритании — это ваш выбор. Мы готовы предпринять [решительные] действия», — пояснил Уолли Адейемо в беседе с агентством Reuters. Адейемо подчеркнул, что борьба с уклонением от санкций будет в значительной степени сосредоточена на промышленных товарах, строительстве и предметах двойного назначения. По его словам, Вашингтон собирается обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет обнаружено, что они так или иначе сотрудничают с Россией. Новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждает, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Об этом ранее заявлял сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. После начала спецоперации на Украине западные державы усилил санкционное давление на Россию. В след за этим из РФ начали уходить иностранные компании. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционная политика Запада провалилась.