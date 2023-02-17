Reuters: США выдвинули ультиматум компаниям, сотрудничающим с Россией в обход санкций

Компании Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Турции и ряда стран, граничащих с РФ, предостерегли от работы с Россией в обход принятых санкций. Они саботируют санкционную политику США и мешают сдерживать российскую экономику. Если они сохранят такой подход, то в итоге будут лишены доступа к западным рынкам. Такое заявление сделал замминистра финансов Соединенных Штатов Уолли Адейемо.
«Вы можете продолжать делать то, что пойдет на пользу России и оказывать ей материальную поддержку. Но тогда вы рискуете потерять доступ к европейской экономике, к экономике США, к экономике Великобритании — это ваш выбор. Мы готовы предпринять [решительные] действия», — пояснил Уолли Адейемо в беседе с агентством
Адейемо подчеркнул, что борьба с уклонением от санкций будет в значительной степени сосредоточена на промышленных товарах, строительстве и предметах двойного назначения. По его словам, Вашингтон собирается обратиться к крупнейшим мировым банкам с просьбой предупредить своих клиентов, что они могут потерять доступ к финансовым учреждениям, если будет обнаружено, что они так или иначе сотрудничают с Россией.
Новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждает, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Об этом ранее заявлял сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. После начала спецоперации на Украине западные державы усилил санкционное давление на Россию. В след за этим из РФ начали уходить иностранные компании. Президент России Владимир Путин отмечал, что санкционная политика Запада провалилась.
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