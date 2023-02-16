Пушков привел доказательства о намерении Запада вести длительную войну с РФ

17 февраля 2023 в 00:16 Размер текста - 17 +

Сенатор Пушков считает, что запад готовится к длительной войне с РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждают то, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Противостояние НАТО с Россией продлится „много-много-много-много лет“, заявил генсек альянса Столтенберг. Это не просто фраза. Это не игра на публику. Это не только личное мнение Столтенберга. Это программное заявление официального представителя правящих кругов Запада. Так к нему и следует относиться. Готовящийся новый пакет санкций со стороны стран G7 — еще одно подтверждение того, что Запад нацелен на длительную „ледяную войну“ против России», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале . США и их партнеры по G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония намерены 24 февраля ввести новый пакет санкций против России, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что меры также затронут российский военно-промышленный комплекс и коснутся поставок высокотехнологичного оборудования. Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида. Путин неоднократно подчеркивал, что основные задачи СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Новый пакет санкций, который готовят страны G7, подтверждают то, что Запад приготовился к длительной «ледяной войне» против России. Об этом заявил сенатор Совета Федерации РФ от Пермского края Алексей Пушков. «Противостояние НАТО с Россией продлится „много-много-много-много лет“, заявил генсек альянса Столтенберг. Это не просто фраза. Это не игра на публику. Это не только личное мнение Столтенберга. Это программное заявление официального представителя правящих кругов Запада. Так к нему и следует относиться. Готовящийся новый пакет санкций со стороны стран G7 — еще одно подтверждение того, что Запад нацелен на длительную „ледяную войну“ против России», — написал сенатор Алексей Пушков в своем telegram-канале. США и их партнеры по G7 — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония намерены 24 февраля ввести новый пакет санкций против России, передает «Национальная служба новостей». Сообщается, что меры также затронут российский военно-промышленный комплекс и коснутся поставок высокотехнологичного оборудования. Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, она призвана защитить мирное население Донбасса от геноцида. Путин неоднократно подчеркивал, что основные задачи СВО — демилитаризация и денацификация киевского режима.