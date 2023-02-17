В Вашингтоне раскрыли планы по Украине после завершения СВО

Конгрессмен США Адам Смит: Вашингтон снова вооружит Украину после завершения спецоперации

18 февраля 2023 в 04:56 Размер текста - 17 +

Когда закончится спецоперация, США не перестанут вооружать Украину, заявил конгрессмен США Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Правительство США собирается поставлять вооружение Киеву даже в случае завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. О планах Вашингтона рассказал глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. По мнению американского конгрессмена, СВО закончится переговорами, однако Белый дом вновь попытается спровоцировать конфликт. «Реальный вопрос заключается в том, сможем ли мы [правительство США] получить гарантии безопасности для Украины, которые позволили бы нам и странам-партнерам продолжать обучать и вооружать ее», — поделился Смит реальными интересами американского истеблишмента. Его слова цитирует издание Politico . По словам конгрессмена, в Вашингтоне зреет мнение о том, что после года ожесточенных боев необходимо заключить какое-либо соглашение. «Вне зависимости от того, что украинцы решат в отношении Крыма», — добавил Смит, подчеркнув, что в Конгрессе США не верят в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить Крым военным путем. 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии нынешних властей Украины. Официальные представители президента неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты. Сам Путин, в свою очередь, рассказал, что СВО закончится переговорами, как и все конфликты. Президент Украины Владимир Зеленский от переговоров, в свою очередь, продолжает отказываться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство США собирается поставлять вооружение Киеву даже в случае завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. О планах Вашингтона рассказал глава комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит. По мнению американского конгрессмена, СВО закончится переговорами, однако Белый дом вновь попытается спровоцировать конфликт. «Реальный вопрос заключается в том, сможем ли мы [правительство США] получить гарантии безопасности для Украины, которые позволили бы нам и странам-партнерам продолжать обучать и вооружать ее», — поделился Смит реальными интересами американского истеблишмента. Его слова цитирует издание Politico. По словам конгрессмена, в Вашингтоне зреет мнение о том, что после года ожесточенных боев необходимо заключить какое-либо соглашение. «Вне зависимости от того, что украинцы решат в отношении Крыма», — добавил Смит, подчеркнув, что в Конгрессе США не верят в то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут захватить Крым военным путем. 24 февраля Россия начала проведение специальной военной операции на Украине. Ее целью, согласно заявлению президента Владимира Путина, является демилитаризация и денацификация киевского режима, а также защита мирного населения Донбасса от агрессии нынешних властей Украины. Официальные представители президента неоднократно подчеркивали, что все цели спецоперации будут достигнуты. Сам Путин, в свою очередь, рассказал, что СВО закончится переговорами, как и все конфликты. Президент Украины Владимир Зеленский от переговоров, в свою очередь, продолжает отказываться.