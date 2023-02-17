17 февраля 2023
16 февраля 2023

Жителям Сургута назвали город, куда дешевле всего улететь на самолете

Aviasales: дешевле всего улететь из Сургута в Москву
© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт
Стоимость перелета в Москву и обратно в марте стоит 8200 рублей Фото:

Авиапутешествие из Сургута (ХМАО) в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Aviasales.

«Сургут — Москва. Средний чек туда-обратно — 8200 рублей», — рассказали в Aviasales.

В топ-5 среди российских городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Махачкала. Дороже всего обойдется перелет в столицу Дагестана — 16,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поездки в Санкт-Петербург и Новосибирск составляет 9,6 тысячи, в Екатеринбург — 9,9 тысячи.

Среди популярных зарубежных направлений аналитики назвали Турцию, средний чек перелета в одну сторону составляет 18,8 рублей, ОАЭ — 20,2 тысячи рублей и Египет — 26 тысяч рублей. «Также из Сургута есть прямые рейсы в Казахстан — от 8500 рублей, и Армению — от 9300 рублей», — уточнили в компании.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск.

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Авиапутешествие из Сургута (ХМАО) в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Aviasales. «Сургут — Москва. Средний чек туда-обратно — 8200 рублей», — рассказали в Aviasales. В топ-5 среди российских городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Махачкала. Дороже всего обойдется перелет в столицу Дагестана — 16,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поездки в Санкт-Петербург и Новосибирск составляет 9,6 тысячи, в Екатеринбург — 9,9 тысячи. Среди популярных зарубежных направлений аналитики назвали Турцию, средний чек перелета в одну сторону составляет 18,8 рублей, ОАЭ — 20,2 тысячи рублей и Египет — 26 тысяч рублей. «Также из Сургута есть прямые рейсы в Казахстан — от 8500 рублей, и Армению — от 9300 рублей», — уточнили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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