Жителям Сургута назвали город, куда дешевле всего улететь на самолете

Авиапутешествие из Сургута (ХМАО) в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Aviasales.
«Сургут — Москва. Средний чек туда-обратно — 8200 рублей», — рассказали в Aviasales.
В топ-5 среди российских городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Махачкала. Дороже всего обойдется перелет в столицу Дагестана — 16,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поездки в Санкт-Петербург и Новосибирск составляет 9,6 тысячи, в Екатеринбург — 9,9 тысячи.
Среди популярных зарубежных направлений аналитики назвали Турцию, средний чек перелета в одну сторону составляет 18,8 рублей, ОАЭ — 20,2 тысячи рублей и Египет — 26 тысяч рублей. «Также из Сургута есть прямые рейсы в Казахстан — от 8500 рублей, и Армению — от 9300 рублей», — уточнили в компании.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск.
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