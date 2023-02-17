Жителям Сургута назвали город, куда дешевле всего улететь на самолете

Aviasales: дешевле всего улететь из Сургута в Москву

18 февраля 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

Стоимость перелета в Москву и обратно в марте стоит 8200 рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Авиапутешествие из Сургута (ХМАО) в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Aviasales. «Сургут — Москва. Средний чек туда-обратно — 8200 рублей», — рассказали в Aviasales. В топ-5 среди российских городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Махачкала. Дороже всего обойдется перелет в столицу Дагестана — 16,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поездки в Санкт-Петербург и Новосибирск составляет 9,6 тысячи, в Екатеринбург — 9,9 тысячи. Среди популярных зарубежных направлений аналитики назвали Турцию, средний чек перелета в одну сторону составляет 18,8 рублей, ОАЭ — 20,2 тысячи рублей и Египет — 26 тысяч рублей. «Также из Сургута есть прямые рейсы в Казахстан — от 8500 рублей, и Армению — от 9300 рублей», — уточнили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск.

Авиапутешествие из Сургута (ХМАО) в Москву в марте стало самым дешевым среди популярных у местных жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании Aviasales. «Сургут — Москва. Средний чек туда-обратно — 8200 рублей», — рассказали в Aviasales. В топ-5 среди российских городов также вошли Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Махачкала. Дороже всего обойдется перелет в столицу Дагестана — 16,9 тысячи рублей. Средняя стоимость поездки в Санкт-Петербург и Новосибирск составляет 9,6 тысячи, в Екатеринбург — 9,9 тысячи. Среди популярных зарубежных направлений аналитики назвали Турцию, средний чек перелета в одну сторону составляет 18,8 рублей, ОАЭ — 20,2 тысячи рублей и Египет — 26 тысяч рублей. «Также из Сургута есть прямые рейсы в Казахстан — от 8500 рублей, и Армению — от 9300 рублей», — уточнили в компании. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Сочи, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Горно-Алтайск. Также популярны Уфа и Благовещенск.