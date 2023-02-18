В результате землетрясения в Турции скончался футболист Кристиан Атсу

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Под завалами в Турции нашли тело спортсмена Кристиана Атсу Фото:
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В Турции прошли мощные землетрясения

Скончался футболист Кристиан Атсу. Его тело нашли под завалами после землетрясения в Турции. Об этом заявил спортивный агент футболиста Мурат Узунмехмет.

«Кристиан Ацу найден и, к сожалению, скончался», — заявил Мурат Узун-Ахмет. Сообщение о смерти спортсмена агент опубликовал на своей странице в Twitter.

Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. В результате только в Турции скончалось более 35 тысяч человек, множество жертв также среди населения Сирии.

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Скончался футболист Кристиан Атсу. Его тело нашли под завалами после землетрясения в Турции. Об этом заявил спортивный агент футболиста Мурат Узунмехмет. «Кристиан Ацу найден и, к сожалению, скончался», — заявил Мурат Узун-Ахмет. Сообщение о смерти спортсмена агент опубликовал на своей странице в Twitter. Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. В результате только в Турции скончалось более 35 тысяч человек, множество жертв также среди населения Сирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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