В результате землетрясения в Турции скончался футболист Кристиан Атсу

Под завалами в Турции нашли тело спортсмена Кристиана Атсу
новость из сюжетаВ Турции прошли мощные землетрясения
Скончался футболист Кристиан Атсу. Его тело нашли под завалами после землетрясения в Турции. Об этом заявил спортивный агент футболиста Мурат Узунмехмет.
«Кристиан Ацу найден и, к сожалению, скончался», — заявил Мурат Узун-Ахмет. Сообщение о смерти спортсмена агент опубликовал на своей странице в Twitter.
Землетрясение в Турции произошло в ночь на 6 февраля. В результате только в Турции скончалось более 35 тысяч человек, множество жертв также среди населения Сирии.
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