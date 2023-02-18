Пригожин ответил Макрону, обвинившему Путина в обмане из-за ЧВК «Вагнер»

Пригожин: ЧВК «Вагнер» не имеет отношения к российской армии

Евгений Пригожин заступился за Владимира Путина перед французским президентом Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» не имеет никакого отношения к армии России. Это частная армия, действующая по всему миру. Так основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ответил президенту Франции Эммануэлю Макрону, который назвал его компанию частью российской армии и обвинил по этому поводу российского президента Владимира Путина в обмане.

«Поэтому совершенно авторитетно вам заявляю: ЧВК „Вагнер“ никогда не имела и не имеет никакого отношения к российской армии. ЧВК „Вагнер“ — это частная армия, которая действовала, действует и будет действовать по всему миру», — заявил Евгений Пригожин. Его комментарий публикует пресс-служба в официальном telegram-канале. Пригожин также отметил, что Макрон живет в мире иллюзий и не знает, что происходит ни в Москве, ни в Африке.

Ранее Эммануэль Макрон заявлял, что он якобы разговаривал по телефону с президентом России Владимиром Путиным в прошлом году. По его словам, во время разговора Путин не подтвердил, что ЧВК «Вагнер» является частью российской армии. Это, по мнению Макрона, было обманом.