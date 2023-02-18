Армия РФ освободила населенный пункт в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области. Об этом доложили в Министерстве обороны РФ.
«На купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск полностью освобожден населенный пункт Гряниковка Харьковской области», — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он также отметил, что потери Вооруженных сил Украины на купянском направлении составили до 80 военных.
Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами военных РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Ранее российские силы освободили населенный пункт Красная Горка в Донецкой народной республике. ЧВК «Вагнер» в пятницу взяла под контроль поселок Парасковиевка вблизи Артемовска.
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