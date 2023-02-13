Военные РФ освободили Красную Гору в ДНР

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Брифинг Минобороны России по вновь открывшимся обстоятельствам крушения малайзийского
Спецпредставитель Минобороны рассказал об успехах российской армии на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР)» — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР)» — сказал Конашенков в ходе брифинга. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...