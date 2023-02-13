Военные РФ освободили Красную Гору в ДНР

Спецпредставитель Минобороны рассказал об успехах российской армии на Украине
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР)» — сказал Конашенков в ходе брифинга.
Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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