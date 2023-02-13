Военные РФ освободили Красную Гору в ДНР

13 февраля 2023 в 16:30 Размер текста - 17 +

Спецпредставитель Минобороны рассказал об успехах российской армии на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР)» — сказал Конашенков в ходе брифинга. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Российские войска в ходе спецоперации освободили населенный пункт Красная горка в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. «Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии „Южной“ группировки войск освободили населенный пункт Красная Гора в Донецкой народной республике (ДНР)» — сказал Конашенков в ходе брифинга. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.