ЧВК «Вагнер» прорвали оборону поселка возле Бахмута

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ЧВК «Вагнер» продвинулись в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону поселка Парасковиевка (Бахмутский район ДНР) и взяли населенный пункт под контроль.

«Населенный пункт Парасковиевка находится полностью под управлением ЧВК „Вагнер“. Несмотря на блокаду по питанию, несмотря на чрезмерный рост и повышенный уровень кровопролития, люди заняли полностью большое количество Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» — передает пресс-служба Пригожина.

ЧВК «Вагнер» участвуют в боях за Бахмут (Артемовск). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что город могут освободить уже весной.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону поселка Парасковиевка (Бахмутский район ДНР) и взяли населенный пункт под контроль. «Населенный пункт Парасковиевка находится полностью под управлением ЧВК „Вагнер“. Несмотря на блокаду по питанию, несмотря на чрезмерный рост и повышенный уровень кровопролития, люди заняли полностью большое количество Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» — передает пресс-служба Пригожина. ЧВК «Вагнер» участвуют в боях за Бахмут (Артемовск). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что город могут освободить уже весной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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