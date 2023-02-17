ЧВК «Вагнер» прорвали оборону поселка возле Бахмута

ЧВК «Вагнер» продвинулись в ДНР
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону поселка Парасковиевка (Бахмутский район ДНР) и взяли населенный пункт под контроль.
«Населенный пункт Парасковиевка находится полностью под управлением ЧВК „Вагнер“. Несмотря на блокаду по питанию, несмотря на чрезмерный рост и повышенный уровень кровопролития, люди заняли полностью большое количество Парасковиевки. Спасибо им! Герои!» — передает
ЧВК «Вагнер» участвуют в боях за Бахмут (Артемовск). Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что город могут освободить уже весной.
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