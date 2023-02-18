Военный аналитик заявил о подготовке США новой войны

19 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Оборонным предприятиям США срочно необходимы новые контракты, сказал Владимир Прохватилов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library США постарается развязать войну в Турции или на Ближнем Востоке для восстановления своего оборонно-промышленного комплекса. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Американцы постараются расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины. Там, где сейчас землетрясения происходят (Турции — прим. ред.) или еще южнее — это Ближний Восток. Вероятно, внимание общественного мнения будет смещено на другие регионы. Эксперты в нашей разведке прогнозируют, что впереди большая война на Ближнем востоке. А ведь, по сути, американскому военно-промышленному комплексу все равно, где деньги зарабатывать — на Украине или в другом месте. Они уже подвели мир к порогу ядерной войны. И будут сейчас еще где-то сейчас стараться разжечь конфликт», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, это необходимо для заключения длительных контрактов с целью получения высокой прибыли. «Оборонщики ставят вопрос ребром, чтобы конгресс дал им многолетние контракты. Они объясняют это необходимостью подготовки к войне с Китаем. Я так думаю, что побоятся они с Китаем воевать. А сверхприбыль им нужна всерьез и надолго. Они сейчас с огромным трудом справляются с поставками для Украины. Конечно, не будет никаких 300 танков для Киева. Это смешно. Или будут какие-то развалюхи», — объяснил военный аналитик. Он подчеркнул, что военная отрасль США сейчас находится в кризисе. «В самой Америке потеряны компетенции практически по всем направлениям. Они Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс — прим. ред.) взялись возобновлять производство. Не могут — не хватает запчастей, некоторые части вообще не производятся. Утрачены инженерные кадры, которые могут проектировать новые танки. Вскрыты факты фантастической коррупции. Комиссия конгресса установила, что с 2013 по 2018 год разворовано подрядчиками Пентагона 6,5 трлн долларов. Они не справляются с заказами. Сейчас пытаются обеспечить Украину, но особенно провал по боеприпасам», — добавил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США постарается развязать войну в Турции или на Ближнем Востоке для восстановления своего оборонно-промышленного комплекса. Об этом URA.RU сообщил военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов. «Американцы постараются расширить число горячих точек. Возможно, это будут регионы южнее Украины. Там, где сейчас землетрясения происходят (Турции — прим. ред.) или еще южнее — это Ближний Восток. Вероятно, внимание общественного мнения будет смещено на другие регионы. Эксперты в нашей разведке прогнозируют, что впереди большая война на Ближнем востоке. А ведь, по сути, американскому военно-промышленному комплексу все равно, где деньги зарабатывать — на Украине или в другом месте. Они уже подвели мир к порогу ядерной войны. И будут сейчас еще где-то сейчас стараться разжечь конфликт», — сказал Владимир Прохватилов. По его словам, это необходимо для заключения длительных контрактов с целью получения высокой прибыли. «Оборонщики ставят вопрос ребром, чтобы конгресс дал им многолетние контракты. Они объясняют это необходимостью подготовки к войне с Китаем. Я так думаю, что побоятся они с Китаем воевать. А сверхприбыль им нужна всерьез и надолго. Они сейчас с огромным трудом справляются с поставками для Украины. Конечно, не будет никаких 300 танков для Киева. Это смешно. Или будут какие-то развалюхи», — объяснил военный аналитик. Он подчеркнул, что военная отрасль США сейчас находится в кризисе. «В самой Америке потеряны компетенции практически по всем направлениям. Они Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс — прим. ред.) взялись возобновлять производство. Не могут — не хватает запчастей, некоторые части вообще не производятся. Утрачены инженерные кадры, которые могут проектировать новые танки. Вскрыты факты фантастической коррупции. Комиссия конгресса установила, что с 2013 по 2018 год разворовано подрядчиками Пентагона 6,5 трлн долларов. Они не справляются с заказами. Сейчас пытаются обеспечить Украину, но особенно провал по боеприпасам», — добавил эксперт.