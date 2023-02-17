Пермской пенсионерке пришлось в суде доказывать, что она трудилась в тылу в годы ВОВ

Пенсионерка из Пермского края через суд доказала, что она ветеран труда ВОВ

18 февраля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

По итогу рассмотрения дела, суд встал на строну истицы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Октябрьского района (Пермский край) через суд добилась, чтобы ее признали ветераном труда Великой Отечественной Войны (ВОВ). Эта информация содержится на портале правовой информации Пермского края. «15 февраля 2023 года Октябрьским районным судом Пермского края было вынесено решение, по заявлению местной жительницы об установлении факта работы в тылу в годы Великой отечественной войны. Суд удовлетворил заявленные требования», — указано в опубликованном сообщении. Истица работала в колхозе в годы ВОВ. Но у нее на руках не было подтверждающих документов. О подобной истории URA.RU писало несколько лет назад. Тогда пожилая женщина также обратилась в суд с целью признать себя официально ветераном ВОВ. Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что в период войны женщина училась в школе и участвовала в очистке реки Усолки.

Жительница Октябрьского района (Пермский край) через суд добилась, чтобы ее признали ветераном труда Великой Отечественной Войны (ВОВ). Эта информация содержится на портале правовой информации Пермского края. «15 февраля 2023 года Октябрьским районным судом Пермского края было вынесено решение, по заявлению местной жительницы об установлении факта работы в тылу в годы Великой отечественной войны. Суд удовлетворил заявленные требования», — указано в опубликованном сообщении. Истица работала в колхозе в годы ВОВ. Но у нее на руках не было подтверждающих документов. О подобной истории URA.RU писало несколько лет назад. Тогда пожилая женщина также обратилась в суд с целью признать себя официально ветераном ВОВ. Сотрудникам прокуратуры удалось выяснить, что в период войны женщина училась в школе и участвовала в очистке реки Усолки.