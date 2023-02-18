РИАН: ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью

Украинские военные получают наркотики от волонтеров вместе с гуманитарной помощью. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Василенко.
«В моей роте было пять человек, которые принимали наркотические вещества. <…> Мы договаривались через волонтеров, которые отправляли нам гумпомощь вместе с запрещенными веществами», — пишет telegram-канал РИА Новости, ссылаясь на Василенко.
Солдат пояснил, что командование закрывало глаза на то, что бойцы употребляют наркотики. «Нас отправляли на передовую, возможно поэтому ничего и не говорили», — сказал Василенко. По его словам, есть и те, кто выращивают коноплю прямо на позициях ВСУ. Мужчина признался, что на гражданке занимался распространением запрещенных препаратов.
Ранее URA.RU сообщало, что пленный боец батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался в издевательствах над мирными гражданами. Он накачивал наркотиками пленных и отрезал одному из них ухо.
Больше о происходящем на Украине - в telegram-канале URA.RU. Эксклюзивные заявления и кадры с мест боевых действий от наших собкоров. Присоединяйтесь!