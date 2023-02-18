18 февраля 2023

РИАН: ВСУ получают наркотики вместе с гуманитарной помощью

© Служба новостей «URA.RU»
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Гонка героев 2016. Екатеринбург, автомат калашникова, армия, солдат
Бойцы ВСУ выращивают коноплю на позициях, сообщил пленный солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные получают наркотики от волонтеров вместе с гуманитарной помощью. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Василенко.

«В моей роте было пять человек, которые принимали наркотические вещества. <…> Мы договаривались через волонтеров, которые отправляли нам гумпомощь вместе с запрещенными веществами», — пишет telegram-канал РИА Новости, ссылаясь на Василенко.

Солдат пояснил, что командование закрывало глаза на то, что бойцы употребляют наркотики. «Нас отправляли на передовую, возможно поэтому ничего и не говорили», — сказал Василенко. По его словам, есть и те, кто выращивают коноплю прямо на позициях ВСУ. Мужчина признался, что на гражданке занимался распространением запрещенных препаратов.

Ранее URA.RU сообщало, что пленный боец батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался в издевательствах над мирными гражданами. Он накачивал наркотиками пленных и отрезал одному из них ухо.

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Украинские военные получают наркотики от волонтеров вместе с гуманитарной помощью. Об этом рассказал пленный украинский военнослужащий Иван Василенко. «В моей роте было пять человек, которые принимали наркотические вещества. <…> Мы договаривались через волонтеров, которые отправляли нам гумпомощь вместе с запрещенными веществами», — пишет telegram-канал РИА Новости, ссылаясь на Василенко. Солдат пояснил, что командование закрывало глаза на то, что бойцы употребляют наркотики. «Нас отправляли на передовую, возможно поэтому ничего и не говорили», — сказал Василенко. По его словам, есть и те, кто выращивают коноплю прямо на позициях ВСУ. Мужчина признался, что на гражданке занимался распространением запрещенных препаратов. Ранее URA.RU сообщало, что пленный боец батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался в издевательствах над мирными гражданами. Он накачивал наркотиками пленных и отрезал одному из них ухо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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