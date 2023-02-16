Боец «Азова»* признался, как накачивал пленных наркотиками и отрезал им уши

16 февраля 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

Боец «Азова»* участвовал в расстреле мариупольцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пленный боец батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался в издевательствах над мирными гражданами. Он накачивал наркотиками пленных и отрезал одному из них ухо, говорится в материале проекта «Трибунал». Сообщается, что «Флит» встретил военных терробороны, которые указали ему на связанных граждан. Ему заявили, что один из задержанных является якобы корректировщиком огня и имел отношение к гибели батальона украинских срочников. Боец «Азова» без получения приказа начал допрос, но, не получив информацию, стал пытать пленного. «Скорее всего, „азовцы“ специально накачивали задержанных наркотиками либо заставляли их съедать медвещества с наркотическим эффектом из аптечки, надеясь, что таким образом они быстрее выдадут нужную им информацию. Не дождавшись ответа от мужчины, „Флит“ отрезал гражданскому правое ухо и бросил его на пол. Даже после этого мужчина продолжил смеяться», — передает « Трибунал » со ссылкой на слова Гуменюка. «Флита» мобилизовали 24 февраля 2022 года, затем его отправили в Мариуполь в составе «Азова». «Трибунал» сообщает, что Гуменюк участвовал в массовых расстрелах и «геноциде» мирных граждан Мариуполя, а также в уничтожении городской инфраструктуры. В мае он сдался российским военным после штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине. Боевики «Азова» и иностранные наемники укрывались на заводе «Азовсталь». Затем они сдались в плен. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пленный боец батальона «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ) Вадим Гуменюк с позывным «Флит» признался в издевательствах над мирными гражданами. Он накачивал наркотиками пленных и отрезал одному из них ухо, говорится в материале проекта «Трибунал». Сообщается, что «Флит» встретил военных терробороны, которые указали ему на связанных граждан. Ему заявили, что один из задержанных является якобы корректировщиком огня и имел отношение к гибели батальона украинских срочников. Боец «Азова» без получения приказа начал допрос, но, не получив информацию, стал пытать пленного. «Скорее всего, „азовцы“ специально накачивали задержанных наркотиками либо заставляли их съедать медвещества с наркотическим эффектом из аптечки, надеясь, что таким образом они быстрее выдадут нужную им информацию. Не дождавшись ответа от мужчины, „Флит“ отрезал гражданскому правое ухо и бросил его на пол. Даже после этого мужчина продолжил смеяться», — передает «Трибунал» со ссылкой на слова Гуменюка. «Флита» мобилизовали 24 февраля 2022 года, затем его отправили в Мариуполь в составе «Азова». «Трибунал» сообщает, что Гуменюк участвовал в массовых расстрелах и «геноциде» мирных граждан Мариуполя, а также в уничтожении городской инфраструктуры. В мае он сдался российским военным после штурма завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российские военные освободили Мариуполь в ходе спецоперации на Украине. Боевики «Азова» и иностранные наемники укрывались на заводе «Азовсталь». Затем они сдались в плен. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России