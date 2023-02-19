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17 февраля 2023

Курганские чиновники составили список самых востребованных вакансий

В Кургане массово ищут операторов станков, газосварщиков и слесарей
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, совещание, чиновник, власть, заседание, депутат
Мэрия Кургана заявила, что больше сотни вакансий поступает на должности операторов станков, газосварщиков и слесарей Фото:

Сотрудники администрации Кургана составили список самых востребованных на февраль 2023 года вакансий в регионе. Информация об этом сообщается на официальном сайте мэрии.

«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 февраля 2023 года следующие: оператор станков с программным управлением — 502 вакансии, газосварщик — 228 вакансий. Также в регионе ищут сотрудников на должность слесаря механосборочных работ — больше 200 вакансий», — указано в сообщении курганской мэрии.

В Кургане также востребованы электросварщики — всего 214 вакансий на эту должность. Активно ищут продавцов (183 вакансии), врачей (около 160) и охранников (примерно 140). Общее количество заявленных вакансий в регионе — больше пяти тысяч.

URA.RU ранее писало, что власти составили портрет курганского безработного. Мэрия отметила, что это женщина средних лет с высшим или средним профессиональным образованием.

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Сотрудники администрации Кургана составили список самых востребованных на февраль 2023 года вакансий в регионе. Информация об этом сообщается на официальном сайте мэрии. «Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 февраля 2023 года следующие: оператор станков с программным управлением — 502 вакансии, газосварщик — 228 вакансий. Также в регионе ищут сотрудников на должность слесаря механосборочных работ — больше 200 вакансий», — указано в сообщении курганской мэрии. В Кургане также востребованы электросварщики — всего 214 вакансий на эту должность. Активно ищут продавцов (183 вакансии), врачей (около 160) и охранников (примерно 140). Общее количество заявленных вакансий в регионе — больше пяти тысяч. URA.RU ранее писало, что власти составили портрет курганского безработного. Мэрия отметила, что это женщина средних лет с высшим или средним профессиональным образованием.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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