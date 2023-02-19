Курганские чиновники составили список самых востребованных вакансий

Сотрудники администрации Кургана составили список самых востребованных на февраль 2023 года вакансий в регионе. Информация об этом сообщается на официальном сайте мэрии.
«Наиболее востребованные профессии в городе Кургане на 1 февраля 2023 года следующие: оператор станков с программным управлением — 502 вакансии, газосварщик — 228 вакансий. Также в регионе ищут сотрудников на должность слесаря механосборочных работ — больше 200 вакансий», — указано в сообщении курганской мэрии.
В Кургане также востребованы электросварщики — всего 214 вакансий на эту должность. Активно ищут продавцов (183 вакансии), врачей (около 160) и охранников (примерно 140). Общее количество заявленных вакансий в регионе — больше пяти тысяч.
URA.RU ранее писало, что власти составили портрет курганского безработного. Мэрия отметила, что это женщина средних лет с высшим или средним профессиональным образованием.
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