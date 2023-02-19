Мэрия Кургана составила портрет типичного безработного

20 февраля 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

С начала 2023 года больше 300 человек обратились в службу занятости за помощью в поиске работы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские власти опубликовали данные о том, кто чаще всего обращается в службу занятости населения. Информация о том, как выглядит типичный курганский безработный, сообщается на сайте мэрии. Портрет типичного безработного, на основании данных от властей, выглядит так: это преимущественно женщина (их больше половины из числе тех, кто стоит на учете) с высшим либо средним профессиональным образованием. Большинство безработных женщин находятся в возрасте от 36 до 49 лет. «Также большой процент женщин, которые обратились в Центр занятости — это безработные в возрасте от 50 лет и старше», — указано в сообщении мэрии. С начала 2023 года в службу занятости обратилось более 300 безработных. За январь удалось трудоустроить около 70 курганцев. По данным на 1 февраля, на учете в службе занятости состояло 948 человек, которые ищут работу. Безработными с начала года признано больше сотни человек (124 курганца). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно сократилось число безработных. В регионе заметили, что безработица достигла исторического минимума. Трудоустроить удалось более 10 тысяч курганцев.

Курганские власти опубликовали данные о том, кто чаще всего обращается в службу занятости населения. Информация о том, как выглядит типичный курганский безработный, сообщается на сайте мэрии. Портрет типичного безработного, на основании данных от властей, выглядит так: это преимущественно женщина (их больше половины из числе тех, кто стоит на учете) с высшим либо средним профессиональным образованием. Большинство безработных женщин находятся в возрасте от 36 до 49 лет. «Также большой процент женщин, которые обратились в Центр занятости — это безработные в возрасте от 50 лет и старше», — указано в сообщении мэрии. С начала 2023 года в службу занятости обратилось более 300 безработных. За январь удалось трудоустроить около 70 курганцев. По данным на 1 февраля, на учете в службе занятости состояло 948 человек, которые ищут работу. Безработными с начала года признано больше сотни человек (124 курганца). Ранее URA.RU писало, что в Курганской области значительно сократилось число безработных. В регионе заметили, что безработица достигла исторического минимума. Трудоустроить удалось более 10 тысяч курганцев.