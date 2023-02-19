19 февраля 2023
18 февраля 2023

В пермском ЖК неизвестный расстрелял окна квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пули пробили окно в квартире пермяка Фото:

В пермском ЖК «Арсенал» неизвестный открыл стрельбу по окнам. Фотографии последствий произошедшего владелец квартиры разместил в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица Александра Турчевича, дом 8, 8 этаж, в выходные все стекла расстреляли пулями. Кто-то живет напротив и так развлекается. Буду вызывать участкового», — возмутился пермяк в сообществе.

В комментариях к посту жители предположили, что скорее всего это сделал кто-то из соседей. Также выяснилось, что это не единичный случай стрельбы по окнам. «У нас аналогично в окно стреляли. Улица Турчевича, 6,14 этаж», — написала в комментариях Надежда Биктимирова. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

Отверстие от пули
Последствия стрельбы

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В пермском ЖК «Арсенал» неизвестный открыл стрельбу по окнам. Фотографии последствий произошедшего владелец квартиры разместил в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в социальной сети «ВКонтакте». «Улица Александра Турчевича, дом 8, 8 этаж, в выходные все стекла расстреляли пулями. Кто-то живет напротив и так развлекается. Буду вызывать участкового», — возмутился пермяк в сообществе. В комментариях к посту жители предположили, что скорее всего это сделал кто-то из соседей. Также выяснилось, что это не единичный случай стрельбы по окнам. «У нас аналогично в окно стреляли. Улица Турчевича, 6,14 этаж», — написала в комментариях Надежда Биктимирова. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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