Пули пробили окно в квартире пермяка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В пермском ЖК «Арсенал» неизвестный открыл стрельбу по окнам. Фотографии последствий произошедшего владелец квартиры разместил в сообществе «Подслушано ЖК Арсенал» в социальной сети «ВКонтакте».

«Улица Александра Турчевича, дом 8, 8 этаж, в выходные все стекла расстреляли пулями. Кто-то живет напротив и так развлекается. Буду вызывать участкового», — возмутился пермяк в сообществе.

В комментариях к посту жители предположили, что скорее всего это сделал кто-то из соседей. Также выяснилось, что это не единичный случай стрельбы по окнам. «У нас аналогично в окно стреляли. Улица Турчевича, 6,14 этаж», — написала в комментариях Надежда Биктимирова. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время прокомментируют случившееся.

Отверстие от пули «Подслушано ЖК Арсенал»/vk.com