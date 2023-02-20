Кремль ответил властям Молдавии на заявление о Приднестровье

Кремль дал рекомендацию властям Молдавии в связи с заявлением премьера Речана о Приднестровье

20 февраля 2023 в 14:24 Размер текста - 17 +

В Кремле ответили на требование вывести российских миротворцев из Приднестровья Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Кремле считают, что новому руководству Молдавии следует быть весьма осторожными в своих заявлениях, касающихся отношений с Россией и роли российских миротворцев в Приднестровье. РФ, в отличие от властей республики, всегда была ответственным участником двустороннего диалога. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о требовании нового премьера Молдавии Дорина Речана о выводе миротворческого контингента из Приднестровья. «У нас и так с Молдавией весьма напряженные отношения. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь самой Молдавии и вредит нашим двусторонним отношениям. Россия была всегда весьма и весьма ответственной стороной во всем, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свои функции. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма осторожными с подобными заявлениями», — отметил Песков. Новый премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, в том числе о выводе оттуда российских миротворцев. Он это требует сделать, чтобы защититься от Москвы, которая якобы «пытается захватить демократические процессы». Фактически это первое заявление нового молдавского премьера относительно России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кремле считают, что новому руководству Молдавии следует быть весьма осторожными в своих заявлениях, касающихся отношений с Россией и роли российских миротворцев в Приднестровье. РФ, в отличие от властей республики, всегда была ответственным участником двустороннего диалога. Об этом заявил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о требовании нового премьера Молдавии Дорина Речана о выводе миротворческого контингента из Приднестровья. «У нас и так с Молдавией весьма напряженные отношения. При этом молдавское руководство делает акцент на всем антироссийском, тоже скатывается в антироссийскую истерию. Такое отсутствие конструктивизма вряд ли чем-то может помочь самой Молдавии и вредит нашим двусторонним отношениям. Россия была всегда весьма и весьма ответственной стороной во всем, что касается приднестровских дел, продолжает выполнять свои функции. Нашим молдавским визави хотелось бы порекомендовать быть весьма осторожными с подобными заявлениями», — отметил Песков. Новый премьер Молдавии Дорин Речан заявил о необходимости демилитаризации Приднестровья, в том числе о выводе оттуда российских миротворцев. Он это требует сделать, чтобы защититься от Москвы, которая якобы «пытается захватить демократические процессы». Фактически это первое заявление нового молдавского премьера относительно России.