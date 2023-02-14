МИД: Украина втягивает Молдавию в жестокое противостояние с РФ

Украина пытается втянуть Молдавию в конфликт с РФ
Киев нацелен на втягивание Кишинева в жесткое противостояние с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Марии Захаровой в связи с антироссийскими высказываниями руководства Молдавии.
«Очевидно, что истинная цель Киева, который запустил дезинформацию о „российском плане дестабилизации Молдавии“, заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией», — сказала Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.
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