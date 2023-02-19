Свердловский автоэксперт разнес новый «Москвич»

Кирилл Форманчук: новый электрокар «Москвич» непригоден для погодных условий Свердловской области

20 февраля 2023 в 17:01 Размер текста - 17 +

Сборка батарейного кроссовера в России не дала ему иммунитета от морозов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что новый «Москвич 3е» непригоден для погодных условий региона и сделан из китайских автозапчастей. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Внутренняя сборка „Москвича 3е“ — Китай, а запчастей для него не найти. Он также не подходит для погодных условий в Свердловской области. Сборка в России, никак не дала ему иммунитета от морозов, а законы физики не преодолеть. Электрокары — это как биткоин, все про него знают, говорят о его курсе по радио, а ни у кого нет», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт аргументировал свое мнение личным опытом владения электрокаром Volkswagen e-Lavida. «У данного транспорта летом пробег 250 километров, а зимой и на 100 не хватает, кому он нужен? Там печка электрическая, которая много потребляет энергии. Зимой в четыре раза снижается пробег. Также из-за того, что аккумулятор замерзает у него ухудшается отдача электричества, следовательно мощность. Если я летом могу разгоняться за семь секунд до 100 километров, то зимой я это буду делать за 20 секунд, меня обгонит любой автобус. Особым спросом такие машины у нас не пользуются», — отметил он. Примечательно, что на декабрь 2022 года зарегистрировано 468 электрокаров в Свердловской области. По сравнению с тем, что в регионе почти 900 тысяч автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Москвич» откроет еще 20 дилерских центров в 12 городах России, в том числе Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Поставлять автомобили туда начнут в феврале. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук считает, что новый «Москвич 3е» непригоден для погодных условий региона и сделан из китайских автозапчастей. Своим мнением он поделился в беседе с корреспондентом URA.RU. «Внутренняя сборка „Москвича 3е“ — Китай, а запчастей для него не найти. Он также не подходит для погодных условий в Свердловской области. Сборка в России, никак не дала ему иммунитета от морозов, а законы физики не преодолеть. Электрокары — это как биткоин, все про него знают, говорят о его курсе по радио, а ни у кого нет», — сказал Кирилл Форманчук. Автоэксперт аргументировал свое мнение личным опытом владения электрокаром Volkswagen e-Lavida. «У данного транспорта летом пробег 250 километров, а зимой и на 100 не хватает, кому он нужен? Там печка электрическая, которая много потребляет энергии. Зимой в четыре раза снижается пробег. Также из-за того, что аккумулятор замерзает у него ухудшается отдача электричества, следовательно мощность. Если я летом могу разгоняться за семь секунд до 100 километров, то зимой я это буду делать за 20 секунд, меня обгонит любой автобус. Особым спросом такие машины у нас не пользуются», — отметил он. Примечательно, что на декабрь 2022 года зарегистрировано 468 электрокаров в Свердловской области. По сравнению с тем, что в регионе почти 900 тысяч автомобилей. Ранее URA.RU сообщало, что завод «Москвич» откроет еще 20 дилерских центров в 12 городах России, в том числе Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени. Поставлять автомобили туда начнут в феврале.