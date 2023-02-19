Тюменец по ошибке выпил отраву от тараканов и клопов

Тюменец выпил 150 миллилитров отравы от тараканов и клопов, которая была налита в бутылке из-под «Кока-колы». Об инциденте URA.RU сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.
«Сильная многократная рвота у 62-летнего тюменца появилась спустя 15 минут, как он выпил примерно 150 миллилитров из бутылки „Кока-колы“. Оказалось, что он ошибочно употребил токсин внутрь: вместо сладкого напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов. Родственники, обеспокоенные состоянием мужчины, вызвали скорую помощь», — сообщается в релизе депздрава.
Мужчину госпитализировали. Врачи провели потерпевшему зондовое промывание желудка, после чего доставили в областную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее URA.RU сообщало о жестком ДТП с участием бригады скорой помощи. Машина опрокинулась, и бригада не смогла приехать к пациенту.
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