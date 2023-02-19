19 февраля 2023
18 февраля 2023

Тюменец по ошибке выпил отраву от тараканов и клопов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка Дубровского на Кыштымский радиозавод. Челябинск., осторожно, яд
Тюменец употребил опасный токсин, перепутав его с газировкой Фото:

Тюменец выпил 150 миллилитров отравы от тараканов и клопов, которая была налита в бутылке из-под «Кока-колы». Об инциденте URA.RU сообщил департамент здравоохранения Тюменской области.

«Сильная многократная рвота у 62-летнего тюменца появилась спустя 15 минут, как он выпил примерно 150 миллилитров из бутылки „Кока-колы“. Оказалось, что он ошибочно употребил токсин внутрь: вместо сладкого напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов. Родственники, обеспокоенные состоянием мужчины, вызвали скорую помощь», — сообщается в релизе депздрава.

Мужчину госпитализировали. Врачи провели потерпевшему зондовое промывание желудка, после чего доставили в областную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее URA.RU сообщало о жестком ДТП с участием бригады скорой помощи. Машина опрокинулась, и бригада не смогла приехать к пациенту.

О важных для каждого тюменца событиях — в Telegram-канале «Темы Тюмени». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Тюменец выпил 150 миллилитров отравы от тараканов и клопов, которая была налита в бутылке из-под «Кока-колы». Об инциденте URA.RU сообщил департамент здравоохранения Тюменской области. «Сильная многократная рвота у 62-летнего тюменца появилась спустя 15 минут, как он выпил примерно 150 миллилитров из бутылки „Кока-колы“. Оказалось, что он ошибочно употребил токсин внутрь: вместо сладкого напитка в емкости хранился раствор для обработки помещения от тараканов и клопов. Родственники, обеспокоенные состоянием мужчины, вызвали скорую помощь», — сообщается в релизе депздрава. Мужчину госпитализировали. Врачи провели потерпевшему зондовое промывание желудка, после чего доставили в областную больницу. Он находится в состоянии средней степени тяжести. Ранее URA.RU сообщало о жестком ДТП с участием бригады скорой помощи. Машина опрокинулась, и бригада не смогла приехать к пациенту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...