Машиностроительный завод в ХМАО набирает персонал на вахту

На завод требуются сотрудники с рабочими и инженерно-техническими специальностями Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Завод «Югра-настсталь» в Радужном (ХМАО) набирает персонал на рабочие и инженерно-технические специальности для работы вахтовым методом. При обращении по номеру телефона на официальном сайте компании корреспонденту URA.RU сообщили, что размер зарплаты зависит от квалификации будущего сотрудника.

«Ученик модельщика выплавляемых моделей без опыта работы будет получать от 38 тысяч рублей за тридцатидневную вахту. Инженеру-технологу с высшим образованием по специальности „Литейное производство черных металлов“ выплачиваем от 100 000 руб на руки за такой же период работы», — пояснили на предприятии.

На заводе ищут специалистов по 20 разным направлениям. Всем предлагают официальное трудоустройство и полный социальный пакет. Предприятие оплачивает проезд к месту работы и возвращение домой. Во время вахты персоналу предоставят жилье в Радужном.

«Югра-настсталь» занимается изготовлением деталей для электроцентробежных насосов. Оборудование широко используется в нефтегазодобывающей промышленности и пользуется спросом у крупных нефтяных компаний.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО ищут фасовщиков на чайный завод. Работникам обещают зарплату более 150 тысяч за трехмесячную вахту.