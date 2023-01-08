08 января 2023
07 января 2023

В ХМАО ищут вахтовиков на чайный завод с зарплатой более ста тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство напитка на основе иван-чая. Свердловская область, Ревда, трава, иван чай, ручной труд
Работникам предстоит упаковывать готовую продукцию Фото:

В ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту в 90 дней работникам обещают платить более 150 тысяч. Объявление о наборе сотрудников опубликовано на сайте «Авито».

«Открыт набор на производство чая. Период вахты вы выбираете сами: 30/45/60/90 смен. 90 смен — 153 000 рублей. Компенсация проезда до Москвы (при сохранении билетов). Проживание предоставляется бесплатно без вычетов, со всеми необходимыми условиями (Wi-Fi, кухня, стиральная машина) на весь срок вашей вахты», — говорится в объявлении.

Работникам предстоит упаковывать готовую продукцию, проверять целостность упаковок, а также готовить чай к отгрузке. Условие: кандидаты должны иметь опыт работы фасовщиком, грузчиком или разнорабочим.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч. Сотрудникам необходимо иметь высшее юридическое образование, а также опыт службы в армии.

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В ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту в 90 дней работникам обещают платить более 150 тысяч. Объявление о наборе сотрудников опубликовано на сайте «Авито». «Открыт набор на производство чая. Период вахты вы выбираете сами: 30/45/60/90 смен. 90 смен — 153 000 рублей. Компенсация проезда до Москвы (при сохранении билетов). Проживание предоставляется бесплатно без вычетов, со всеми необходимыми условиями (Wi-Fi, кухня, стиральная машина) на весь срок вашей вахты», — говорится в объявлении. Работникам предстоит упаковывать готовую продукцию, проверять целостность упаковок, а также готовить чай к отгрузке. Условие: кандидаты должны иметь опыт работы фасовщиком, грузчиком или разнорабочим. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч. Сотрудникам необходимо иметь высшее юридическое образование, а также опыт службы в армии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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