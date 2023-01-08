В ХМАО ищут вахтовиков на чайный завод с зарплатой более ста тысяч

В ХМАО ищут фасовщиков на производство чая в Москве. За вахту в 90 дней работникам обещают платить более 150 тысяч. Объявление о наборе сотрудников опубликовано на сайте «Авито».
«Открыт набор на производство чая. Период вахты вы выбираете сами: 30/45/60/90 смен. 90 смен — 153 000 рублей. Компенсация проезда до Москвы (при сохранении билетов). Проживание предоставляется бесплатно без вычетов, со всеми необходимыми условиями (Wi-Fi, кухня, стиральная машина) на весь срок вашей вахты», — говорится в объявлении.
Работникам предстоит упаковывать готовую продукцию, проверять целостность упаковок, а также готовить чай к отгрузке. Условие: кандидаты должны иметь опыт работы фасовщиком, грузчиком или разнорабочим.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО полиция ищет следователей на зарплату от 70 тысяч. Сотрудникам необходимо иметь высшее юридическое образование, а также опыт службы в армии.
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