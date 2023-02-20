Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году

Коронавируная инфекция станет сезонной болезнью в 2024 году. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев.
«Я думаю, этот год еще можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет», — сказал Николай Малышев.
Вирусолог подчеркнул, что делает свои выводы из наметившейся тенденции. «Все идет к тому, что еще некоторое количество волн и коронавирус станет сезонным заболеванием. Распространяются все новые штаммы, как правило, быстрее, а тяжесть их значительно меньше. Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осень, зима, начало весны», — уточнил собеседник агентства.
Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Он подчеркнул, что все существующие ныне варианты инфекции обладают низкой летальностью.
URA.RU делает для вас больше, чем только новости на сайте. В telegram-канале мы отбираем лучшие материалы о России от прессы и спикеров со всего мира. Наши подписчики узнают мировые сенсации раньше всех. Присоединяйтесь!