Вирусолог Малышев: коронавирус станет сезонной инфекцией в 2024 году

21 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Новые штаммы коронавируса значительно легче по тяжести заболевания Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавируная инфекция станет сезонной болезнью в 2024 году. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Я думаю, этот год еще можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет», — сказал Николай Малышев. Вирусолог подчеркнул, что делает свои выводы из наметившейся тенденции. «Все идет к тому, что еще некоторое количество волн и коронавирус станет сезонным заболеванием. Распространяются все новые штаммы, как правило, быстрее, а тяжесть их значительно меньше. Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осень, зима, начало весны», — уточнил собеседник агентства. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Он подчеркнул, что все существующие ныне варианты инфекции обладают низкой летальностью.

Коронавируная инфекция станет сезонной болезнью в 2024 году. Об этом в беседе с URA.RU заявил бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев. «Я думаю, этот год еще можно засчитать за ковидом, а дальше уже будем думать, что он будет сезонный. Во всяком случае, в 2023 году навряд ли он таковым станет», — сказал Николай Малышев. Вирусолог подчеркнул, что делает свои выводы из наметившейся тенденции. «Все идет к тому, что еще некоторое количество волн и коронавирус станет сезонным заболеванием. Распространяются все новые штаммы, как правило, быстрее, а тяжесть их значительно меньше. Пока мы видим, что сейчас особо не похож. Когда у нас четко сезонные заболевания? Это конец осень, зима, начало весны», — уточнил собеседник агентства. Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн в разговоре с URA.RU заявил, что пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Он подчеркнул, что все существующие ныне варианты инфекции обладают низкой летальностью.