Вирусолог Альтштейн: пандемия COVID-19 больше не даст большой волны заболеваемости

13 февраля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

В России распространяются варианты «Омикрона» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Когда бывают подъемы заболеваемости, они могут длиться месяц-полтора. Но это если очень большой подъем. Небольшие подъемы могут длиться неделями, а потом будет спуск. Признаков, что будет большая волна, нет. Я думаю, что большой волны уже не должно быть в этой пандемии», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается нынешнего подъема заболеваемости в России, то его причинами могли стать новые варианты «Омикрона». «Скорее всего, это речь идет о варианте BQ. Вариант XBB еще вряд ли успел так сильно распространиться у нас, но может быть и он. За этим подъемом еще нужно продолжать наблюдение. Я не думаю, что уж очень сильный подъем нас здесь ожидает. BQ так же вариант „Омикрона“», — добавил специалист. «Это все варианты с низкой летальностью, достаточно заразный. В ряде стран они вызвали довольно сильный подъем. Сейчас везде наблюдается довольно выраженный спад. У нас происходит довольно локальная ситуация. Нарастание идет очень медленно. Оно не будет значительным», — заключил Альтштейн.

Пандемия коронавируса больше не даст большой волны заболеваемости, как это было год назад. Об этом URA.RU рассказал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. «Когда бывают подъемы заболеваемости, они могут длиться месяц-полтора. Но это если очень большой подъем. Небольшие подъемы могут длиться неделями, а потом будет спуск. Признаков, что будет большая волна, нет. Я думаю, что большой волны уже не должно быть в этой пандемии», — сказал Анатолий Альтштейн. Что касается нынешнего подъема заболеваемости в России, то его причинами могли стать новые варианты «Омикрона». «Скорее всего, это речь идет о варианте BQ. Вариант XBB еще вряд ли успел так сильно распространиться у нас, но может быть и он. За этим подъемом еще нужно продолжать наблюдение. Я не думаю, что уж очень сильный подъем нас здесь ожидает. BQ так же вариант „Омикрона“», — добавил специалист. «Это все варианты с низкой летальностью, достаточно заразный. В ряде стран они вызвали довольно сильный подъем. Сейчас везде наблюдается довольно выраженный спад. У нас происходит довольно локальная ситуация. Нарастание идет очень медленно. Оно не будет значительным», — заключил Альтштейн.