В России перестанут показывать мультики Disney

20 февраля 2023 в 22:10 Размер текста - 17 +

Контракты между Disney и онлайн-сервисами подошли к концу Фото: Анна Майорова © URA.RU Контракты между студией Disney и российскими онлайн-кинотеатрами 1 марта подойдут к концу, в результате чего фильмы и сериалы от американской компании перестанут быть доступными в России. Об этом рассказали в онлайн-сервисе IVI. «Начиная с 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны на российских онлайн-сервисах», — заявили в компании. Там добавили, что это связано с истечением контрактов между студией Disney и онлайн-кинотеатрами из России. Российские граждане больше не смогут посмотреть такие ленты, как «Король лев», «Холодное сердце», «Зверополис» и другие, заключили в компании. Ранее сообщалось, что такие компании, как Disney и Sony пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.

Контракты между студией Disney и российскими онлайн-кинотеатрами 1 марта подойдут к концу, в результате чего фильмы и сериалы от американской компании перестанут быть доступными в России. Об этом рассказали в онлайн-сервисе IVI. «Начиная с 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны на российских онлайн-сервисах», — заявили в компании. Там добавили, что это связано с истечением контрактов между студией Disney и онлайн-кинотеатрами из России. Российские граждане больше не смогут посмотреть такие ленты, как «Король лев», «Холодное сердце», «Зверополис» и другие, заключили в компании. Ранее сообщалось, что такие компании, как Disney и Sony пытаются найти канал для поставки фильмов на территорию РФ. Россия начала специальную операцию на Украине в конце февраля. После этого страны Запада, в том числе США, ввели против нее жесткие экономические санкции. Многие иностранные компании вскоре покинули российский рынок.