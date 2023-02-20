20 февраля 2023

Генсек НАТО подтвердил свою отставку осенью

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою отставку осенью 2023 Фото:

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Информацию об этом он сообщил в понедельник, 20 февраля.

«Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он, передает телеканал CNN. На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — пояснил он.

Ранее его пресс-секретарь Оана Лунгеску говорила о том, что Столтенберг собирается уйти в отставку. Она напомнила, что генсек НАТО прослужил на своем посту почти девять лет. «Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться продления», — говорила она.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Информацию об этом он сообщил в понедельник, 20 февраля. «Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он, передает телеканал CNN. На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — пояснил он. Ранее его пресс-секретарь Оана Лунгеску говорила о том, что Столтенберг собирается уйти в отставку. Она напомнила, что генсек НАТО прослужил на своем посту почти девять лет. «Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться продления», — говорила она.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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