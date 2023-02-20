Генсек НАТО подтвердил свою отставку осенью

21 февраля 2023 в 00:53 Размер текста - 17 +

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил свою отставку осенью 2023 Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Информацию об этом он сообщил в понедельник, 20 февраля. «Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он, передает телеканал CNN . На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — пояснил он. Ранее его пресс-секретарь Оана Лунгеску говорила о том, что Столтенберг собирается уйти в отставку. Она напомнила, что генсек НАТО прослужил на своем посту почти девять лет. «Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться продления», — говорила она.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг планирует покинуть свой пост осенью 2023 года. Информацию об этом он сообщил в понедельник, 20 февраля. «Я ухожу этой осенью. Я уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», — сказал он, передает телеканал CNN. На вопрос о том, готов ли он остаться, если его попросят представители входящих в альянс стран, Столтенберг заявил, что не хотел бы спекулировать о том, чего еще не произошло. «Я сосредоточен на том, чтобы обеспечить помощь НАТО Украине», — пояснил он. Ранее его пресс-секретарь Оана Лунгеску говорила о том, что Столтенберг собирается уйти в отставку. Она напомнила, что генсек НАТО прослужил на своем посту почти девять лет. «Срок полномочий генерального секретаря истекает в октябре этого года, и он не намерен добиваться продления», — говорила она.