20 февраля 2023

Силовики нашли у жителя ХМАО порох, которым он топил печь

© Служба новостей «URA.RU»
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Уничтожение гашиша и конопли сотрудниками ФСБ. Курган, печка, огонь, печь
Мужчина использовал порох для растопки печки Фото:

В поселке Луговом Кондинского района ХМАО полицейские нашли у местного жителя три банки пороха. Мужчина использовал его для растопки печи. Об этом сообщили в УМВД по округу.

«Как пояснил мужчина, в 2007 году он находился на рыбалке на реке Конда, нашел охотничье ружье и банки с порохом и забрал домой. Порох использовал для растопки печи. В 2021 году у него изъяли ружье сотрудники полиции, про найденный порох мужчина не рассказал, так как решил оставить его для личного пользования», — говорится на сайте ведомства.

Экспертиза показала, что в банках находился дымный и бездымный порох общей массой около 300 граммов. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Сам мужчина раскаялся и признал свою вину.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО эвакуировали жителей дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.

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В поселке Луговом Кондинского района ХМАО полицейские нашли у местного жителя три банки пороха. Мужчина использовал его для растопки печи. Об этом сообщили в УМВД по округу. «Как пояснил мужчина, в 2007 году он находился на рыбалке на реке Конда, нашел охотничье ружье и банки с порохом и забрал домой. Порох использовал для растопки печи. В 2021 году у него изъяли ружье сотрудники полиции, про найденный порох мужчина не рассказал, так как решил оставить его для личного пользования», — говорится на сайте ведомства. Экспертиза показала, что в банках находился дымный и бездымный порох общей массой около 300 граммов. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Сам мужчина раскаялся и признал свою вину. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО эвакуировали жителей дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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