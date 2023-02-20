Силовики нашли у жителя ХМАО порох, которым он топил печь

В поселке Луговом Кондинского района ХМАО полицейские нашли у местного жителя три банки пороха. Мужчина использовал его для растопки печи. Об этом сообщили в УМВД по округу.
«Как пояснил мужчина, в 2007 году он находился на рыбалке на реке Конда, нашел охотничье ружье и банки с порохом и забрал домой. Порох использовал для растопки печи. В 2021 году у него изъяли ружье сотрудники полиции, про найденный порох мужчина не рассказал, так как решил оставить его для личного пользования», — говорится на сайте ведомства.
Экспертиза показала, что в банках находился дымный и бездымный порох общей массой около 300 граммов. Сейчас следователи возбудили уголовное дело. Сам мужчина раскаялся и признал свою вину.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО эвакуировали жителей дома из-за сообщения о человеке с гранатой. Тогда происшествие случилось в Нижневартовске.
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