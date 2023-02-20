20 февраля 2023

В Тюмени появятся иранские автомобили и электроника

© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин на II Каспийском экономическом форуме. Москва, российский флаг, флаг россии, флаг ирана, иран
Тюменские экспортеры смогут предложить будущим партнерам сельскохозяйственную продукцию и разработки в сфере IT Фото:
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Тюменские компании будут искать партнеров в иранской легкой и автомобильной промышленности. Об этом сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. Возможность заключить контракты на востоке представится в ходе бизнес-миссии.

«Мы приглашаем сейчас предпринимателей отправиться в международную бизнес-миссию в Иран. Эта поездка будет интересна тем, кто работает в машиностроении, лесообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, IT, туризме», — сообщили в торгово-промышленной палате.

Известно, что Тюмень с точки зрения импорта могут заинтересовать, в первую очередь, легкая промышленность Ирана и местная электроника. В стране производят качественную одежду и обувь, бытовую технику. Так же иранские производители могут насытить тюменские авторынки, голодающие после уходя из России многих марок авто.

Поворот тюменской экономики на юго-восток произошел из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU писало, что федеральные эксперты уже давно предсказывали такой поворот.

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Тюменские компании будут искать партнеров в иранской легкой и автомобильной промышленности. Об этом сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. Возможность заключить контракты на востоке представится в ходе бизнес-миссии. «Мы приглашаем сейчас предпринимателей отправиться в международную бизнес-миссию в Иран. Эта поездка будет интересна тем, кто работает в машиностроении, лесообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, IT, туризме», — сообщили в торгово-промышленной палате. Известно, что Тюмень с точки зрения импорта могут заинтересовать, в первую очередь, легкая промышленность Ирана и местная электроника. В стране производят качественную одежду и обувь, бытовую технику. Так же иранские производители могут насытить тюменские авторынки, голодающие после уходя из России многих марок авто. Поворот тюменской экономики на юго-восток произошел из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU писало, что федеральные эксперты уже давно предсказывали такой поворот.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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