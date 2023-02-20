В Тюмени появятся иранские автомобили и электроника

21 февраля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Тюменские экспортеры смогут предложить будущим партнерам сельскохозяйственную продукцию и разработки в сфере IT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Тюменские компании будут искать партнеров в иранской легкой и автомобильной промышленности. Об этом сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. Возможность заключить контракты на востоке представится в ходе бизнес-миссии. «Мы приглашаем сейчас предпринимателей отправиться в международную бизнес-миссию в Иран. Эта поездка будет интересна тем, кто работает в машиностроении, лесообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, IT, туризме», — сообщили в торгово-промышленной палате. Известно, что Тюмень с точки зрения импорта могут заинтересовать, в первую очередь, легкая промышленность Ирана и местная электроника. В стране производят качественную одежду и обувь, бытовую технику. Так же иранские производители могут насытить тюменские авторынки, голодающие после уходя из России многих марок авто. Поворот тюменской экономики на юго-восток произошел из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU писало, что федеральные эксперты уже давно предсказывали такой поворот.

Тюменские компании будут искать партнеров в иранской легкой и автомобильной промышленности. Об этом сообщает торгово-промышленная палата Тюменской области. Возможность заключить контракты на востоке представится в ходе бизнес-миссии. «Мы приглашаем сейчас предпринимателей отправиться в международную бизнес-миссию в Иран. Эта поездка будет интересна тем, кто работает в машиностроении, лесообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, IT, туризме», — сообщили в торгово-промышленной палате. Известно, что Тюмень с точки зрения импорта могут заинтересовать, в первую очередь, легкая промышленность Ирана и местная электроника. В стране производят качественную одежду и обувь, бытовую технику. Так же иранские производители могут насытить тюменские авторынки, голодающие после уходя из России многих марок авто. Поворот тюменской экономики на юго-восток произошел из-за санкций, введенных США и странами Евросоюза в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Ранее URA.RU писало, что федеральные эксперты уже давно предсказывали такой поворот.