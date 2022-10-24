Федеральный эксперт предрек выход тюменского бизнеса на рынки Индии и Ирана

Тюменская экономика может в обозримом будущем развернуться в сторону рынков Индии и Ирана. Об этом в ходе «Губернаторских чтений», которые транслируются онлайн, заявил вице-президент, руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий Ростислав Туровский.
«В отношении Тюмени мы может говорить не только о развороте на восток, но и развороте на юг. У региона существует потенциал развития отношений со странами Центральной Азии, Ирана и Индии», — считает эксперт.
По мнению Туровского, для успешной экспансии нужно развивать не только сферу ТЭК. «В случае с Тюменской области это могут быть образовательные услуги (создание образовательного центра мирового уровня), развитие фармацевтики и IT-сферы», — отметил он.
Ранее URA.RU писало, что внешнеторговый оборот Тюменской области с Китаем за 2021 год составил почти 390 млн долларов. В основу экспорта легли поставки полимеров и полипропиленов, фанеры, пиломатериалов и электрических кабелей.
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