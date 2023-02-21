МО Белоруссии сообщило о сосредоточении группировки ВСУ на границах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку войск на белорусской границе. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко.
«В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — сказал Валерий Ревенко. Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны в telegram-канале. Также помощник главы министерства отметил, что конфликт сильно обострил ситуацию на белорусской границе в южной части республики.
Ранее полковник ВСУ Евгений Силкин в беседе с The Washington Post заявил, что ВСУ заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Беларусью. По его словам, заминирована была также большая часть границ с Россией.
Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В качестве целей спецоперации президент РФ Владимир Путин указывал демилитаризацию и денацификацию киевского режима.
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) сосредоточили группировку войск на белорусской границе. Об этом заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества полковник Валерий Ревенко. «В настоящее время в непосредственной близости от белорусско-украинского участка Государственной границы сосредоточена значительная группировка украинской армии», — сказал Валерий Ревенко. Его слова приводит пресс-служба Министерства обороны в telegram-канале. Также помощник главы министерства отметил, что конфликт сильно обострил ситуацию на белорусской границе в южной части республики. Ранее полковник ВСУ Евгений Силкин в беседе с The Washington Post заявил, что ВСУ заминировали все дороги и лесополосы, граничащие с Беларусью. По его словам, заминирована была также большая часть границ с Россией. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года. В качестве целей спецоперации президент РФ Владимир Путин указывал демилитаризацию и денацификацию киевского режима.