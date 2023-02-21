Старейший из пермских мэров покидает пост

Глава Ильинского округа Пермского края уходит с поста
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Клипарт. Сургут, руки чиновника, рука с сумкой
Глава официально объявит о сложении полномочий 22 февраля Фото:

Глава Ильинского округа Пермского края Анатолий Красноборов уходит со своего поста. Красноборов покидает должность досрочно, срок его полномочий заканчивается в 2024 году.

«Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов завтра, 22 февраля, на заседании местной думы официально объявит о сложении полномочий с 1 марта текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Сам Красноборов сообщил изданию, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Мэр пояснил, что «уходить нужно вовремя». Также он отметил, что является самым старшим среди глав территорий региона — сейчас ему 66 лет. 22 февраля на заседании депутаты округа должны будут назначить исполняющего обязанности главы округа из заместителей Красноборова. Ожидается, что мэр предложит кандидатуру своего первого зама Виталия Пепеляева.

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Глава Ильинского округа Пермского края Анатолий Красноборов уходит со своего поста. Красноборов покидает должность досрочно, срок его полномочий заканчивается в 2024 году. «Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов завтра, 22 февраля, на заседании местной думы официально объявит о сложении полномочий с 1 марта текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Сам Красноборов сообщил изданию, что уже подписал соответствующее распоряжение. Мэр пояснил, что «уходить нужно вовремя». Также он отметил, что является самым старшим среди глав территорий региона — сейчас ему 66 лет. 22 февраля на заседании депутаты округа должны будут назначить исполняющего обязанности главы округа из заместителей Красноборова. Ожидается, что мэр предложит кандидатуру своего первого зама Виталия Пепеляева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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