Старейший из пермских мэров покидает пост

Глава Ильинского округа Пермского края уходит с поста

Глава официально объявит о сложении полномочий 22 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Ильинского округа Пермского края Анатолий Красноборов уходит со своего поста. Красноборов покидает должность досрочно, срок его полномочий заканчивается в 2024 году.

«Глава Ильинского городского округа Анатолий Красноборов завтра, 22 февраля, на заседании местной думы официально объявит о сложении полномочий с 1 марта текущего года», — сообщает «Коммерсантъ-Прикамье». Сам Красноборов сообщил изданию, что уже подписал соответствующее распоряжение.

Мэр пояснил, что «уходить нужно вовремя». Также он отметил, что является самым старшим среди глав территорий региона — сейчас ему 66 лет. 22 февраля на заседании депутаты округа должны будут назначить исполняющего обязанности главы округа из заместителей Красноборова. Ожидается, что мэр предложит кандидатуру своего первого зама Виталия Пепеляева.