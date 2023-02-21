В Пермской думе усомнились, что городу хватит денег на самую большую школу

Депутат Перми опасается, что самой большой школе региона не хватит денег на оборудование

Олег Бурдин (слева) сомневается, хватит ли денег на оснащение школы Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Власти Перми выделяют дополнительные 91,7 млн рублей на оснащение самой большой школы региона, которая строится в микрорайоне Ива-1. Однако депутат Олег Бурдин на заседании комитета гордумы по соцполитике усомнился, что этой суммы хватит.

«Расходное обязательство на 92 млн мы принимаем как раз для оснащения в первую очередь 62 классов и пищеблока всем оборудованием. Мы понимаем, что необходимо еще оборудовать спортзал, бассейн, но этой суммы явно будет недостаточно», — выразил сомнение депутат. Он отметил, что для закупки спортивного инвентаря нужно будет провести дополнительный расчет.

Самая большая в Пермском крае школа на 1626 детей строится по улице Серебристой, 8. Здесь будут два бассейна, актовый зал и два спортзала. На заседании начальник департамента образования Анна Деменева рассказала, что приобретение оборудования планируется не позднее 31 августа, затем, в сентябре, школу передадут в муниципальную собственность. Здание будет закреплено за лицеем №10. Открытие пока не анонсируется — по словам Деменевой, все зависит от того, когда пройдет передача школы муниципалитету.