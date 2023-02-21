В Пермской думе усомнились, что городу хватит денег на самую большую школу

Депутат Перми опасается, что самой большой школе региона не хватит денег на оборудование
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Заседание городской думы. Пермь, манин владимир, бурдин олег
Олег Бурдин (слева) сомневается, хватит ли денег на оснащение школы Фото:

Власти Перми выделяют дополнительные 91,7 млн рублей на оснащение самой большой школы региона, которая строится в микрорайоне Ива-1. Однако депутат Олег Бурдин на заседании комитета гордумы по соцполитике усомнился, что этой суммы хватит.

«Расходное обязательство на 92 млн мы принимаем как раз для оснащения в первую очередь 62 классов и пищеблока всем оборудованием. Мы понимаем, что необходимо еще оборудовать спортзал, бассейн, но этой суммы явно будет недостаточно», — выразил сомнение депутат. Он отметил, что для закупки спортивного инвентаря нужно будет провести дополнительный расчет.

Самая большая в Пермском крае школа на 1626 детей строится по улице Серебристой, 8. Здесь будут два бассейна, актовый зал и два спортзала. На заседании начальник департамента образования Анна Деменева рассказала, что приобретение оборудования планируется не позднее 31 августа, затем, в сентябре, школу передадут в муниципальную собственность. Здание будет закреплено за лицеем №10. Открытие пока не анонсируется — по словам Деменевой, все зависит от того, когда пройдет передача школы муниципалитету.

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Власти Перми выделяют дополнительные 91,7 млн рублей на оснащение самой большой школы региона, которая строится в микрорайоне Ива-1. Однако депутат Олег Бурдин на заседании комитета гордумы по соцполитике усомнился, что этой суммы хватит. «Расходное обязательство на 92 млн мы принимаем как раз для оснащения в первую очередь 62 классов и пищеблока всем оборудованием. Мы понимаем, что необходимо еще оборудовать спортзал, бассейн, но этой суммы явно будет недостаточно», — выразил сомнение депутат. Он отметил, что для закупки спортивного инвентаря нужно будет провести дополнительный расчет. Самая большая в Пермском крае школа на 1626 детей строится по улице Серебристой, 8. Здесь будут два бассейна, актовый зал и два спортзала. На заседании начальник департамента образования Анна Деменева рассказала, что приобретение оборудования планируется не позднее 31 августа, затем, в сентябре, школу передадут в муниципальную собственность. Здание будет закреплено за лицеем №10. Открытие пока не анонсируется — по словам Деменевой, все зависит от того, когда пройдет передача школы муниципалитету.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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