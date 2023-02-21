Из-за обильного снегопада время ожидания и стоимость такси выросли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за снегопада скопились пробки на улицах, а цены в «Яндекс.Такси» поднялись в два раза. Кроме того, время ожидания автомобиля выросло и составляет до 15 минут.

В городе 21 февраля сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал десятибалльные пробки. Автомобильное движение затруднено в Центральном, Советском и Калининском районах.

Поездка из Центрального района в Ленинский обойдется около 534 рублей за тариф «эконом». Притом на «комфорте» можно доехать даже дешевле. Это связано с тем, что спрос на «эконом» гораздо выше. Стоимость поездки из Центрального района до Курчатовского района выйдет около 562 рублей за «эконом». За тариф «комфорт» придется заплатить на 152 рубля больше.

Также наблюдается значительное повышение времени ожидания такси. Корреспондент URA.RU фиксировал от 10 до 20 минут ожидания автомобиля.

Областной миндортранс предупредил челябинцев об обильном снегопаде, который накроет регион. Сотрудники ведомства стараются не допускать заторов на дорогах.

Пробки в Челябинске достигли отметки десяти баллов Фото: Сервис «Яндекс.Пробки»