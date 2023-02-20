Челябинскую область продолжает засыпать снегом

21 февраля 2023 в 16:25 Размер текста - 17 +

По мнению специалистов, осадки задержатся в области на несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области 21 февраля продолжает бушевать циклон, который принес в регион обильный снегопад, ветер и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндортранса, рабочие стараются не допускать заторовых ситуаций на дорогах. «К вечеру циклон переместился в центральную часть региона. На областных дорогах работают 195 единиц техники, производится патрульная расчистка», — сообщили URA.RU в пресс-службе местного миндора. Все профильные ведомства направлены на борьбу с непогодой. На дорогах, помимо работников дорожных служб, выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы помочь водителям. По мнению специалистов, снегопады затянутся в области на несколько дней. Причем осадки будут идти по всей территории области. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Если же поездки нельзя избежать, инспекторы просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах и не нарушать ПДД.

В Челябинской области 21 февраля продолжает бушевать циклон, который принес в регион обильный снегопад, ветер и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндортранса, рабочие стараются не допускать заторовых ситуаций на дорогах. «К вечеру циклон переместился в центральную часть региона. На областных дорогах работают 195 единиц техники, производится патрульная расчистка», — сообщили URA.RU в пресс-службе местного миндора. Все профильные ведомства направлены на борьбу с непогодой. На дорогах, помимо работников дорожных служб, выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы помочь водителям. По мнению специалистов, снегопады затянутся в области на несколько дней. Причем осадки будут идти по всей территории области. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Если же поездки нельзя избежать, инспекторы просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах и не нарушать ПДД.