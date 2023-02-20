20 февраля 2023

Челябинскую область продолжает засыпать снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Челябинск, пешеход, буран, погода, снегопад, климат
По мнению специалистов, осадки задержатся в области на несколько дней Фото:

В Челябинской области 21 февраля продолжает бушевать циклон, который принес в регион обильный снегопад, ветер и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндортранса, рабочие стараются не допускать заторовых ситуаций на дорогах.

«К вечеру циклон переместился в центральную часть региона. На областных дорогах работают 195 единиц техники, производится патрульная расчистка», — сообщили URA.RU в пресс-службе местного миндора.

Все профильные ведомства направлены на борьбу с непогодой. На дорогах, помимо работников дорожных служб, выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы помочь водителям.

По мнению специалистов, снегопады затянутся в области на несколько дней. Причем осадки будут идти по всей территории области. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Если же поездки нельзя избежать, инспекторы просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах и не нарушать ПДД.

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В Челябинской области 21 февраля продолжает бушевать циклон, который принес в регион обильный снегопад, ветер и метели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного миндортранса, рабочие стараются не допускать заторовых ситуаций на дорогах. «К вечеру циклон переместился в центральную часть региона. На областных дорогах работают 195 единиц техники, производится патрульная расчистка», — сообщили URA.RU в пресс-службе местного миндора. Все профильные ведомства направлены на борьбу с непогодой. На дорогах, помимо работников дорожных служб, выведены дополнительные экипажи ДПС, которые готовы помочь водителям. По мнению специалистов, снегопады затянутся в области на несколько дней. Причем осадки будут идти по всей территории области. Водителей просят воздержаться от дальних поездок. Если же поездки нельзя избежать, инспекторы просят автовладельцев быть аккуратными на дорогах и не нарушать ПДД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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