21 февраля 2023

Военный аналитик Михайлов предостерег от провокаций Запада во время длинных выходных в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, ракета, ВСУ, stock
Провокация Запада может лежать не только в военной плоскости Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В длинные праздничные выходные против России может быть совершена провокация, в том числе лежащая в политической плоскости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов.

Ранее МИД Германии предостерегло своих граждан от поездок в Россию с 20 по 26 февраля. Также ведомство посоветовало избегать посещения таких городов, как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар.

«Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма. Все это происходило, и не раз, поэтому полностью отбрасывать угрозу, которая есть с их стороны, не будем. Тем более Запад в политическом смысле оправдает любое деяние Украины, если это потребуется», — сказал Александр Михайлов.

По мнению собеседника агентства, западные лидеры могут выстроить свою провокацию вокруг заявления президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Возможно, Запад попытается завтра-послезавтра нам поставить ультиматумы, отреагировав на заявление президента о приостановлении действия с нашей стороны Договора СНВ-III. Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — заключил эксперт.

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В длинные праздничные выходные против России может быть совершена провокация, в том числе лежащая в политической плоскости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Ранее МИД Германии предостерегло своих граждан от поездок в Россию с 20 по 26 февраля. Также ведомство посоветовало избегать посещения таких городов, как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. «Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма. Все это происходило, и не раз, поэтому полностью отбрасывать угрозу, которая есть с их стороны, не будем. Тем более Запад в политическом смысле оправдает любое деяние Украины, если это потребуется», — сказал Александр Михайлов. По мнению собеседника агентства, западные лидеры могут выстроить свою провокацию вокруг заявления президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Возможно, Запад попытается завтра-послезавтра нам поставить ультиматумы, отреагировав на заявление президента о приостановлении действия с нашей стороны Договора СНВ-III. Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — заключил эксперт.
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