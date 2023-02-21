Военный аналитик Михайлов предостерег от провокаций Запада во время длинных выходных в России

22 февраля 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

Провокация Запада может лежать не только в военной плоскости Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В длинные праздничные выходные против России может быть совершена провокация, в том числе лежащая в политической плоскости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Ранее МИД Германии предостерегло своих граждан от поездок в Россию с 20 по 26 февраля. Также ведомство посоветовало избегать посещения таких городов, как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. «Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма. Все это происходило, и не раз, поэтому полностью отбрасывать угрозу, которая есть с их стороны, не будем. Тем более Запад в политическом смысле оправдает любое деяние Украины, если это потребуется», — сказал Александр Михайлов. По мнению собеседника агентства, западные лидеры могут выстроить свою провокацию вокруг заявления президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Возможно, Запад попытается завтра-послезавтра нам поставить ультиматумы, отреагировав на заявление президента о приостановлении действия с нашей стороны Договора СНВ-III. Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В длинные праздничные выходные против России может быть совершена провокация, в том числе лежащая в политической плоскости. Такой прогноз в разговоре с URA.RU дал руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов. Ранее МИД Германии предостерегло своих граждан от поездок в Россию с 20 по 26 февраля. Также ведомство посоветовало избегать посещения таких городов, как Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. «Я надеюсь, что никаких массированных атак, возможных попыток нанести какой-то удар по территориям не будет. Но мы неоднократно сталкивались с прилетами по всей линии западной границы Российской Федерации, от регионов Черноземья, Кубани, Ростова, Крыма. Все это происходило, и не раз, поэтому полностью отбрасывать угрозу, которая есть с их стороны, не будем. Тем более Запад в политическом смысле оправдает любое деяние Украины, если это потребуется», — сказал Александр Михайлов. По мнению собеседника агентства, западные лидеры могут выстроить свою провокацию вокруг заявления президента РФ Владимира Путина о приостановке участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. «Возможно, Запад попытается завтра-послезавтра нам поставить ультиматумы, отреагировав на заявление президента о приостановлении действия с нашей стороны Договора СНВ-III. Я думаю, что вся эта история перейдет в политическую плоскость, то есть будет обмен негативными заявлениями, обмен „любезностями“. Я надеюсь, что никакой военной провокации не будет, потому что сейчас нервы настолько у обеих сторон доведены до предела, что даже американцы при всей своей хамоватости во внешней политике догадаются не заходить за флажки», — заключил эксперт.