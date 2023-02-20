МИД ФРГ предостерег граждан от поездок в Россию в последнюю неделю февраля

МИД ФРГ предостерег гражданам от поездок в Россию в последнюю неделю февраля

21 февраля 2023 в 01:28 Размер текста - 17 +

Ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар Фото: Николай Бастриков © URA.RU Министерство иностранных дел Германии посоветовало гражданам отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни. Об этом сообщило ведомство в разосланной рекомендации. «Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. […] С 20 по 26 февраля 2023 года правительство РФ планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей», — указывается в сообщении, передает МИД ФРГ, пишет РИА Новости. Ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. В этот четверг, 23 февраля в России будет отмечаться День защитника Отечества. В связи с этим, граждан ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля. Также в пятницу, 24 февраля, будет год со дня, когда президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. Главной целью СВО он назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида.

Министерство иностранных дел Германии посоветовало гражданам отказаться от поездок в Россию в ближайшие дни. Об этом сообщило ведомство в разосланной рекомендации. «Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются. […] С 20 по 26 февраля 2023 года правительство РФ планирует провести ряд мероприятий, включая праздничные дни 23 и 24 февраля. Будьте особенно бдительны и осторожны, избегайте большого скопления людей», — указывается в сообщении, передает МИД ФРГ, пишет РИА Новости. Ведомство предостерегает от поездок в Белгород, Курск, Брянск, Воронеж, Ростов и Краснодар. В этот четверг, 23 февраля в России будет отмечаться День защитника Отечества. В связи с этим, граждан ожидают выходные дни с 23 по 26 февраля, рабочими будут дни с 20 по 22 февраля. Также в пятницу, 24 февраля, будет год со дня, когда президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на Украине. Главной целью СВО он назвал защиту мирных жителей Донбасса от геноцида.